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44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»

4 марта 2023 12:00
44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»

Рассказываем, чем занимаются актеры одного из главных отечественных фильмов прошлого столетия. 

«Москва слезам не верит» — это трогательная работа режиссера Владимира Меньшова, вышедшая в 1979 году. Сюжет повествует о трех подругах, которые переезжают в Москву из провинции и пытаются построить там свою жизнь. Вся картина пронизана тонким юмором, человеческими отношениями и антуражем советской действительности. На этапах производства «Москва…» претерпела массу проблем, связанных со сценарием и цензурой. Многие не верили в идею Меньшова и прогнозировали полный крах в прокате. И каково же было всеобщее удивление, когда фильм вышел и побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Зрители были в восторге, цитаты были разобраны по семьям, а сам фильм даже удостоился премии Оскар за лучший иностранный фильм.

До сих пор поклонники помнят и хранят где-то глубоко в сердце все образы и, связанные с ними, афоризмы из фильма. На сегодняшний день прошло уже 44 года после выхода ленты, и в честь этого, редакция Киноафиши решила вспомнить, как это было и, кто был причастен к картине.

Вера Алентова (Катерина Тихомирова)

Весь период съемок фильма, включая кастинг и подбор актеров, был совсем не простым. Роль Катерины «Мосфильм» предлагал и Ирине Купченко, и Маргарите Тереховой, однако ни одну актрису сценарий не устроил. В конечном счете, режиссер картины Владимир Меньшов предложил роль своей супруге — актрисе Вере Алентовой. Интересно, что в начале Вера тоже не оценила сценарий, однако в конце концов актриса согласилась.

До фильма «Москва слезам не верит» Алентова по большей части играла в театре, но опыт в кино у нее тоже имелся. Актриса дебютировала на экране в 1965 году в роли Лидии Федоровой в драме о летчиках «Дни лётные», а затем сыграла несколько маленьких ролей в малобюджетных лентах. Обрушившаяся на нее слава после выхода картины мужа сделала ее настоящей звездой, и впоследствии актрису начали все больше и больше приглашать сниматься. Среди ее фильмографии можно найти военную драму «Завтра была война», острую комедию «Ширли-мырли» и даже криминальную историю «Воскресенье». На данный момент последней ее крупной работой стала картина «Ампир V», вышедшая в 2022 году. К сожалению, в середине 2021 года Владимир Меньшов скончался и Вера Алентова стала вдовой. Сейчас она служит в Московском драматическом театре имени Пушкина.

44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»
Вера Алентова

Ирина Муравьева (Людмила Свиридова)

Самую эксцентричную, громкую и обаятельную провинциалку-мечтательницу сыграла талантливая актриса Ирина Муравьева. Она тоже долго не соглашалась участвовать, так как считала образ Людмилы легкомысленным и глуповатым. Но ко всеобщему счастью, режиссеру удалось уговорить Ирину и воплотить ее образ на экране так, что Людмила Свиридова стала одним из самых популярных персонажей советского кинематографа.

В кино актриса начала сниматься в 1973 году, а одной из первых ее ролей была Сюзанна в картине «Чисто английское убийство», но всемирная слава пришла к Муравьевой только после фильма «Москва слезам не верит». На сегодняшний день 74-летняя народная артистка все еще периодически играет в кино и выступает в театре.

44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»
Ирина Муравьева

Раиса Рязанова (Антонина Буянова)

В отличие от своих коллег, актриса Раиса Рязанова, сыгравшая самую скромную и «правильную» gjlheue Тоyю, была довольна своим персонажем. И это неспроста — жизни Тоyи и юной Раисы были очень похожи. Обе женщины родом из простых семей, и обе добиваются всего в жизни большим трудом.

Несмотря на успех работы Владимира Меньшова, в карьере Рязановой не произошло большого скачка, и после 80-х актриса сыграла в большом количестве довольно средних фильмов. Сейчас она играет в Театре Олега Табакова и снимается различных сериалах и фильмах.

44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»
Раиса Рязанова

Алексей Баталов (Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора)

Самого неоднозначного героя, интеллигентного персонажа и по соместительству любовника Катерины, сыграл дико харизматичный Алексей Баталов. На роль Георгия Ивановича пробовалось огромное количество актеров, среди которых были даже Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов и Виталий Соломин. Но никто так красиво и естественно не вписывался в роль, как Баталов. Актер, кстати, тоже не хотел участвовать в съемках, но Владимир Меньшов и тут сумел переубедить.

Алексей Баталов пришел в кино в 50-х, а уже к 70-м стал преподавать во ВГИКе. Актер вел насыщенную жизнь, имел четкую политическую позицию и хорошо разбирался в искусстве. К сожалению, в 2017 году Алексей Баталов скончался, оставив зрителям свое наследие и бессмертный образ.

44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»
Алексей Баталов

Наталья Вавилова (Александра Тихомирова)

В качестве дочери главной героини режиссер видел только Наталью Вавилову, с которой они уже до этого ранее работали в фильме «Розыгрыш». И даже тут съемочная группа вновь столкнулся с трудностями — родители 20-летней Натальи были против продолжения ее карьеры в кино. Из-за этой ситуации Меньшову пришлось лично звонить в дом Вавиловых и договариваться с семьей юной артистки. Но родители были непреклонны. Изменить ситуацию смог только Алексей Баталов, которого очень любила мама Натальи. Актер с помощью своей харизмы убедил отца актрисы, и Наталья официально вошла в каст.

После роли Александры Вавилова влюбила в себя весь Союз, однако ее карьера просуществовала совсем недолго — в конце 90-х Наталья перестала сниматься в кино. Сейчас она живет где-то далеко от Москвы, практически не общается с прессой и занимается благотворительностью.

44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»
Наталья Вавилова

Юрий Васильев (Родион Рачков)

Юрий Васильев, сыгравший роль неудачной любви Катерины, в кино представлял в основном второстепенных персонажей. Актер родился в самой простой советской семье, 1957 году поступил в ГИТИС, а в 1961 году окончил его и начал играть в театре. По-настоящему популярным Юрия сделала роль неоднозначного Родиона, безответственного труса, который лишь к середине жизни понял ее смысл. К сожалению, Юрий Васильев прожил совсем недолго и умер в 1999 году, на 59-м году жизни.

44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»
Юрий Васильев

Александр Фатюшин (Сергей Гурин)

Александр Фатюшин снялся более чем в 40 фильмах, но в основном во всех исполнил второстепенные роли. В числе наиболее известных его картин — «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Россия молодая» и «Кодекс молчания». В «Служебном романе», кстати, изначально играл роль мужа секретарши Верочки, но из-за проблем со здоровьем оставил съемки, и эпизоды с Александром вырезали.

Забавно, что Фатюшин тоже был спортсменом и с детства увлекался футболом, актер даже играл в составе сборной актеров Москвы. В 2003 году Александр Фатюшин умер в 52 года из-за воспаления легких, оставив после себя след из 60 ролей.

44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»
Александр Фатюшин

Борис Сморчков (Николай)

Борис Сморчков, который сыграл мужа Тони, также был известен по большей части эпизодическими ролями. «Москва слезам не верит» — самая масштабная работа актера. К большому сожалению, в 2008 году в возрасте 63 лет актер скончался.

44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»
Борис Сморчков

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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