44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит»

«Москва слезам не верит» — это трогательная работа режиссера Владимира Меньшова, вышедшая в 1979 году. Сюжет повествует о трех подругах, которые переезжают в Москву из провинции и пытаются построить там свою жизнь. Вся картина пронизана тонким юмором, человеческими отношениями и антуражем советской действительности. На этапах производства «Москва…» претерпела массу проблем, связанных со сценарием и цензурой. Многие не верили в идею Меньшова и прогнозировали полный крах в прокате. И каково же было всеобщее удивление, когда фильм вышел и побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Зрители были в восторге, цитаты были разобраны по семьям, а сам фильм даже удостоился премии Оскар за лучший иностранный фильм.

До сих пор поклонники помнят и хранят где-то глубоко в сердце все образы и, связанные с ними, афоризмы из фильма. На сегодняшний день прошло уже 44 года после выхода ленты, и в честь этого, редакция Киноафиши решила вспомнить, как это было и, кто был причастен к картине.

Весь период съемок фильма, включая кастинг и подбор актеров, был совсем не простым. Роль Катерины «Мосфильм» предлагал и Ирине Купченко, и Маргарите Тереховой, однако ни одну актрису сценарий не устроил. В конечном счете, режиссер картины Владимир Меньшов предложил роль своей супруге — актрисе Вере Алентовой. Интересно, что в начале Вера тоже не оценила сценарий, однако в конце концов актриса согласилась.

До фильма «Москва слезам не верит» Алентова по большей части играла в театре, но опыт в кино у нее тоже имелся. Актриса дебютировала на экране в 1965 году в роли Лидии Федоровой в драме о летчиках «Дни лётные», а затем сыграла несколько маленьких ролей в малобюджетных лентах. Обрушившаяся на нее слава после выхода картины мужа сделала ее настоящей звездой, и впоследствии актрису начали все больше и больше приглашать сниматься. Среди ее фильмографии можно найти военную драму «Завтра была война», острую комедию «Ширли-мырли» и даже криминальную историю «Воскресенье». На данный момент последней ее крупной работой стала картина «Ампир V», вышедшая в 2022 году. К сожалению, в середине 2021 года Владимир Меньшов скончался и Вера Алентова стала вдовой. Сейчас она служит в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Вера Алентова

Самую эксцентричную, громкую и обаятельную провинциалку-мечтательницу сыграла талантливая актриса Ирина Муравьева. Она тоже долго не соглашалась участвовать, так как считала образ Людмилы легкомысленным и глуповатым. Но ко всеобщему счастью, режиссеру удалось уговорить Ирину и воплотить ее образ на экране так, что Людмила Свиридова стала одним из самых популярных персонажей советского кинематографа.

В кино актриса начала сниматься в 1973 году, а одной из первых ее ролей была Сюзанна в картине «Чисто английское убийство», но всемирная слава пришла к Муравьевой только после фильма «Москва слезам не верит». На сегодняшний день 74-летняя народная артистка все еще периодически играет в кино и выступает в театре.

Ирина Муравьева

В отличие от своих коллег, актриса Раиса Рязанова, сыгравшая самую скромную и «правильную» gjlheue Тоyю, была довольна своим персонажем. И это неспроста — жизни Тоyи и юной Раисы были очень похожи. Обе женщины родом из простых семей, и обе добиваются всего в жизни большим трудом.

Несмотря на успех работы Владимира Меньшова, в карьере Рязановой не произошло большого скачка, и после 80-х актриса сыграла в большом количестве довольно средних фильмов. Сейчас она играет в Театре Олега Табакова и снимается различных сериалах и фильмах.

Раиса Рязанова

Алексей Баталов (Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора)

Самого неоднозначного героя, интеллигентного персонажа и по соместительству любовника Катерины, сыграл дико харизматичный Алексей Баталов. На роль Георгия Ивановича пробовалось огромное количество актеров, среди которых были даже Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов и Виталий Соломин. Но никто так красиво и естественно не вписывался в роль, как Баталов. Актер, кстати, тоже не хотел участвовать в съемках, но Владимир Меньшов и тут сумел переубедить.

Алексей Баталов пришел в кино в 50-х, а уже к 70-м стал преподавать во ВГИКе. Актер вел насыщенную жизнь, имел четкую политическую позицию и хорошо разбирался в искусстве. К сожалению, в 2017 году Алексей Баталов скончался, оставив зрителям свое наследие и бессмертный образ.

Алексей Баталов

В качестве дочери главной героини режиссер видел только Наталью Вавилову, с которой они уже до этого ранее работали в фильме «Розыгрыш». И даже тут съемочная группа вновь столкнулся с трудностями — родители 20-летней Натальи были против продолжения ее карьеры в кино. Из-за этой ситуации Меньшову пришлось лично звонить в дом Вавиловых и договариваться с семьей юной артистки. Но родители были непреклонны. Изменить ситуацию смог только Алексей Баталов, которого очень любила мама Натальи. Актер с помощью своей харизмы убедил отца актрисы, и Наталья официально вошла в каст.

После роли Александры Вавилова влюбила в себя весь Союз, однако ее карьера просуществовала совсем недолго — в конце 90-х Наталья перестала сниматься в кино. Сейчас она живет где-то далеко от Москвы, практически не общается с прессой и занимается благотворительностью.

Наталья Вавилова

Юрий Васильев, сыгравший роль неудачной любви Катерины, в кино представлял в основном второстепенных персонажей. Актер родился в самой простой советской семье, 1957 году поступил в ГИТИС, а в 1961 году окончил его и начал играть в театре. По-настоящему популярным Юрия сделала роль неоднозначного Родиона, безответственного труса, который лишь к середине жизни понял ее смысл. К сожалению, Юрий Васильев прожил совсем недолго и умер в 1999 году, на 59-м году жизни.

Юрий Васильев

Александр Фатюшин снялся более чем в 40 фильмах, но в основном во всех исполнил второстепенные роли. В числе наиболее известных его картин — «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Россия молодая» и «Кодекс молчания». В «Служебном романе», кстати, изначально играл роль мужа секретарши Верочки, но из-за проблем со здоровьем оставил съемки, и эпизоды с Александром вырезали.

Забавно, что Фатюшин тоже был спортсменом и с детства увлекался футболом, актер даже играл в составе сборной актеров Москвы. В 2003 году Александр Фатюшин умер в 52 года из-за воспаления легких, оставив после себя след из 60 ролей.

Александр Фатюшин

Борис Сморчков, который сыграл мужа Тони, также был известен по большей части эпизодическими ролями. «Москва слезам не верит» — самая масштабная работа актера. К большому сожалению, в 2008 году в возрасте 63 лет актер скончался.