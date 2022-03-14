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Вера Алентова
Вера Алентова
Vera Alentova
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Вера Алентова
Vera Alentova
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Дата рождения
21 февраля 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Вера Алентова
Родилась 21 февраля 1942 года. Котлас, СССР (Россия).
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Фильмография Вера Алентова
Ампир V
фэнтези, драма
2022, Россия
0.0
Воскресенье
драма
2019, Россия
5.0
С 8 марта, мужчины!
комедия
2014, Россия / Беларусь
6.0
Дорога без конца
мелодрама
2014, Россия
6.0
Зависть богов
драма, мелодрама
2000, Россия
6.0
Сын за отца...
драма
1995, Россия / Беларусь
5.0
Ширли-мырли
комедия
1995, Россия
7.0
Время желаний
драма
1984, СССР
7.0
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Уход Sony из России не должен повлиять на выход фильма «Ампир V»
Картина должна получить нового отечественного прокатчика.
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14 марта 2022 14:53
Выпуск фильма «Ампир V» отложен на четыре месяца
Похоже, дело не только в пандемии.
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11 ноября 2021 10:05
«Француз» и «Дылда» в лидерах: объявлен список номинантов на кинопремию «Ника-2020»
По числу номинаций всех опережает драма Андрея Смирнова.
Написать
3 марта 2020 10:17
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Алентова озвучила претензии: правда о карьере Меньшовой вышла наружу
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Написать
20 июня 2022 18:00
«Алентову жалко»: экс-супруга Кончаловского раскрыла все карты
Наталия Аринбасарова раскритиковала коллегу за увлечение пластикой.
Написать
8 июня 2022 12:10
Почему в России так не любят москвичей, объяснила Алентова
Звезда фильма «Москва слезам не верит» поделилась своим мнением о жителях столицы.
3 комментария
29 мая 2022 17:20
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