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Максим Дрозд

Максим Дрозд
Максим Дрозд
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Дата рождения
11 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Одесса, СССР (Украина)
Рост
187 см
Биография Максима Дрозда

Максим Дрозд – российский актер театра и кино, родился 11 марта 1968 года. Он появился в семье Георгия Дрозда и Людмилы Курортник – знаменитых актеров. Они тогда жили в Одессе, но спустя некоторое время переехали в Киев. Максим с детства хотел пойти по стопам отца, поэтому после 11 класса приготовился поступать в театральный, но, несмотря на поддержку звездных родителей, не справился и попал в армию.

После демобилизации прошел конкурс во МХАТ, руководителем курса был опытный актер и преподаватель Авангард Леонтьев. Первая роль на экране состоялась в 1991 году: его пригласили на съемки фильма «Афганец», где для создания образа своего героя ему пригодился армейский опыт. После выпуска некоторое время работал в театре Ермоловой, откуда перешел в кино. Из-за его характерной внешности ему предлагали одинаковые роли отрицательных персонажей, что не устраивало артиста, поэтому он покинул кино и ушел в бизнес. Только спустя пять лет после долгого разговора с отцом Максим вернулся к съемкам.

За несколько лет жизни вне сцены мировоззрение актера изменилось: он стал терпимее, принял свой образ жесткого волевого человека, стал относиться к своим персонажам с иронией. Ему часто достаются разнополярные роли: в «Охоте на пиранью» играет бандита, а в «Консультанте» защищает закон в роли следователя.

Интересные факты о Максиме Дрозде
  • Армейскую службу проходил в ВДВ, куда его взяли из-за его успехов в боксе (Дрозд – мастер спорта), в интервью Максим говорил, что два года в армии сформировали его характер, привили дисциплину и благотворно сказались на актерской карьере;
  • У него есть младшая сестра от другого брака отца – актриса Клавдия Дрозд, он старше ее на 29 лет;
  • Актер – очень верующий человек, он неоднократно подумывал вслед за матерью уйти в монастырь в качестве послушника;
  • Максим часто принимает участие в антрепризах, в которых может отойти от своего брутального образа на ТВ;
  • Актер был женат три раза, у него четверо детей от разных браков;
  • Анастасия Заворотнюк, Дмитрий Щербина – сокурсники Максима.
Фильмография Максима Дрозда
Ампир V
Ампир V
фэнтези, драма 2022, Россия
0.0
Крутой
Крутой
боевик 2012, Россия
5.0
Стэп бай стэп
Стэп бай стэп
комедия 2010, Россия
6.0
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На Первом канале состоится премьера фильма «По законам военного времени» 4 мая в 21.35 в эфире Первого канала состоится премьерный показ военно-исторической драмы «По законам военного времени» Максима Мехеды. Картина повествует о двух следователях особого
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25 апреля 2017 19:01
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