Максим Дрозд – российский актер театра и кино, родился 11 марта 1968 года. Он появился в семье Георгия Дрозда и Людмилы Курортник – знаменитых актеров. Они тогда жили в Одессе, но спустя некоторое время переехали в Киев. Максим с детства хотел пойти по стопам отца, поэтому после 11 класса приготовился поступать в театральный, но, несмотря на поддержку звездных родителей, не справился и попал в армию.

После демобилизации прошел конкурс во МХАТ, руководителем курса был опытный актер и преподаватель Авангард Леонтьев. Первая роль на экране состоялась в 1991 году: его пригласили на съемки фильма «Афганец», где для создания образа своего героя ему пригодился армейский опыт. После выпуска некоторое время работал в театре Ермоловой, откуда перешел в кино. Из-за его характерной внешности ему предлагали одинаковые роли отрицательных персонажей, что не устраивало артиста, поэтому он покинул кино и ушел в бизнес. Только спустя пять лет после долгого разговора с отцом Максим вернулся к съемкам.

За несколько лет жизни вне сцены мировоззрение актера изменилось: он стал терпимее, принял свой образ жесткого волевого человека, стал относиться к своим персонажам с иронией. Ему часто достаются разнополярные роли: в «Охоте на пиранью» играет бандита, а в «Консультанте» защищает закон в роли следователя.