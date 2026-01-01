Оповещения от Киноафиши
Александер Хакке
Alexander Hacke
Александер Хакке
Александер Хакке
Alexander Hacke
Дата рождения
11 октября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Берлин, Германия
Популярные фильмы
7.9
По ту сторону Босфора
(2005)
7.3
Головой о стену
(2004)
7.2
Шрам
(2014)
Фильмография Александер Хакке
5.2
Ампир V
Ampir V
фэнтези, драма
2022, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Отпусти меня
Takeaway
драма
2022, Германия / Италия
6.2
Летнее солнцестояние
Letnie przesilenie
драма
2015, Польша / Германия
7.2
Шрам
The Cut
драма
2014, Германия / Франция / Польша / Турция / Канада / Россия / Италия
Смотреть трейлер
6.6
Мусор в райском саду
Müll im Garten Eden
документальный
2012, Германия
6.9
Generation П
Generation P
драма, фантастика, комедия
2011, Россия
Смотреть трейлер
6.9
В Берлине
In Berlin
документальный
2009, Германия
6.6
Вне ринга
Fuori dalle corde
драма
2007, Швейцария / Италия
7.9
По ту сторону Босфора
Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul
документальный, мюзикл
2005, Германия / Турция
7.3
Головой о стену
Gegen die Wand
драма
2004, Германия / Турция
