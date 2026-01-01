Оповещения от Киноафиши
Александер Хакке Alexander Hacke
Александер Хакке

Alexander Hacke

Дата рождения
11 октября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Берлин, Германия

Популярные фильмы

По ту сторону Босфора 7.9
По ту сторону Босфора (2005)
Головой о стену 7.3
Головой о стену (2004)
Шрам 7.2
Шрам (2014)

Фильмография Александер Хакке

Жанр
Год
Ампир V 5.2
Ампир V Ampir V
фэнтези, драма 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Отпусти меня 6.2
Отпусти меня Takeaway
драма 2022, Германия / Италия
Летнее солнцестояние 6.2
Летнее солнцестояние Letnie przesilenie
драма 2015, Польша / Германия
Шрам 7.2
Шрам The Cut
драма 2014, Германия / Франция / Польша / Турция / Канада / Россия / Италия
Смотреть трейлер
Мусор в райском саду 6.6
Мусор в райском саду Müll im Garten Eden
документальный 2012, Германия
Generation П 6.9
Generation П Generation P
драма, фантастика, комедия 2011, Россия
Смотреть трейлер
В Берлине 6.9
В Берлине In Berlin
документальный 2009, Германия
Вне ринга 6.6
Вне ринга Fuori dalle corde
драма 2007, Швейцария / Италия
По ту сторону Босфора 7.9
По ту сторону Босфора Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul
документальный, мюзикл 2005, Германия / Турция
Головой о стену 7.3
Головой о стену Gegen die Wand
драма 2004, Германия / Турция
