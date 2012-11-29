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Танец Дели

Tanets Deli 18+
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О фильме

“Танец Дели” - это семь небольших новелл, события которых разворачиваются в обычной городской больнице. Именно здесь героям предстоит познать любовь, потерю близких, обрести душевное равновесие и мудрость… Объединяет все эти короткие, но глубокомысленные истории не только место действия, но и танец - “Танец Дели”, придуманный талантливой танцовщицей. С помощью движений, пластического рисунка герои рассказывают о том, что происходит в их душах. 

  • Режиссером и автором сценария фильма выступил Иван Вырыпаев, российский режиссер, актер и драматург. В разные годы Иван становился лауреатом театральной премии “Золотая маска”,  кинопремии “Ника”, а также был удостоен “Малого золотого льва” - одной из наград Международного фестиваля в Венеции.
  • Иван Вырыпаев уже не в первый раз сотрудничает с актрисой Каролиной Грушка. Среди их совместных работ, помимо “Танца Дели” - “Кислород” (2008), “Короткое замыкание” (2009), “На правах рекламы” (2013), “Спасение” (2015), “Интертеймент” (2020). 
  • Каролина Грушка (Екатерина) и Иван Гордин (Андрей) ранее работали вместе на съемочной площадке сериала “На пути к сердцу” (2007).
  • Одним из композиторов фильма выступил Борис Гребенщиков. 

«Танец Дели» — это семь короткометражных фильмов о знаменитой танцовщице, придумавшей потрясающий танец, который она назвала «Танец Дели». Это семь самостоятельных историй о любви, смерти и танце. Их действия происходят в одном и том же месте, в городской больнице, где герои встречаются, любят, переживают смерть своих близких и пытаются найти гармонию, покой и любовь.

Танец Дели - трейлер
Танец Дели  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 29 ноября 2012
Дата выхода
29 ноября 2012 Россия Парадиз 16+
29 ноября 2012 Беларусь
29 ноября 2012 Казахстан
29 ноября 2012 Украина
Сборы в мире $30 292
Производство Address Film
Другие названия
Tanets Deli, Delhi Dance, Taniec Delhi, Танец Дели
Режиссер
Иван Вырыпаев
Иван Вырыпаев
В ролях
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Арина Маракулина
Инна Сухорецкая
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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Танец Дели - трейлер
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