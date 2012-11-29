“Танец Дели” - это семь небольших новелл, события которых разворачиваются в обычной городской больнице. Именно здесь героям предстоит познать любовь, потерю близких, обрести душевное равновесие и мудрость… Объединяет все эти короткие, но глубокомысленные истории не только место действия, но и танец - “Танец Дели”, придуманный талантливой танцовщицей. С помощью движений, пластического рисунка герои рассказывают о том, что происходит в их душах.
«Танец Дели» — это семь короткометражных фильмов о знаменитой танцовщице, придумавшей потрясающий танец, который она назвала «Танец Дели». Это семь самостоятельных историй о любви, смерти и танце. Их действия происходят в одном и том же месте, в городской больнице, где герои встречаются, любят, переживают смерть своих близких и пытаются найти гармонию, покой и любовь.
|29 ноября 2012
|Россия
|Парадиз
|16+
|29 ноября 2012
|Беларусь
|29 ноября 2012
|Казахстан
|29 ноября 2012
|Украина