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Артур Бесчастный
Артур Бесчастный
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Артур Бесчастный
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Дата рождения
13 августа 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Биография Артура Бесчастного
Родился 13 августа 1977 года. Пермь, СССР (Россия).
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Фильмография Артура Бесчастного
Иван Денисович
драма
2021, Россия
6.0
Чернобыль
драма, исторический
2020, Россия
6.0
Довлатов
драма, биография
2017, Россия
7.0
Балтийское танго
исторический, драма
2017, Россия
0.0
Дачники
триллер
2016, Россия
0.0
Чужая мать
драма
2011, Россия
0.0
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Фильм «Иван Денисович» по знаменитому рассказу Александра Солженицына получил дату выхода в России
Также появился первый трейлер грядущей ленты.
Написать
12 августа 2021 14:31
Премьеру «Чернобыля» Данилы Козловского перенесли на 2021 год
Ждем в середине апреля.
Написать
5 октября 2020 13:41
Данила Козловский раскрыл дату премьеры своего фильма «Чернобыль»
Ждем картину в середине осени.
Написать
20 августа 2020 16:34
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