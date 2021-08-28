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Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
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Алексей Герман-младший
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Дата рождения
4 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Алексея Германа-младшего
Родился 4 сентября 1976 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Германа-младшего
Воздух
драма, военный
2023, Россия
0.0
Дело
драма
2021, Россия
4.0
Довлатов
драма, биография
2017, Россия
7.0
Под электрическими облаками
драма
2015, Россия / Польша / Украина
5.0
Короткое замыкание
сборник, мелодрама
2009, Россия
7.0
Бумажный солдат
драма
2008, Россия
7.0
Гарпастум
драма
2005, Россия
6.0
Последний поезд
драма
2003, Россия
6.0
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28 августа 2021 13:16
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20 июля 2021 13:18
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Проект стал возможен после заморозки военной драмы «Воздух».
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25 ноября 2020 12:39
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5 вопросов о фильме «Довлатов» Германа-младшего
Апрельскую программу Ленфильм-клуба открыли специальным показом картины «Довлатов» Алексея Германа-младшего. После смотра режиссер ответил на вопросы зрителей и экспертов.
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5 апреля 2018 15:46
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