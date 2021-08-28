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Алексей Герман-младший

Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
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Дата рождения
4 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Алексея Германа-младшего

Родился 4 сентября 1976 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Алексея Германа-младшего
Воздух
драма, военный 2023, Россия
0.0
Дело
Дело
драма 2021, Россия
4.0
Довлатов
Довлатов
драма, биография 2017, Россия
7.0
Под электрическими облаками
Под электрическими облаками
драма 2015, Россия / Польша / Украина
5.0
Короткое замыкание
Короткое замыкание
сборник, мелодрама 2009, Россия
7.0
Бумажный солдат
Бумажный солдат
драма 2008, Россия
7.0
Гарпастум
Гарпастум
драма 2005, Россия
6.0
Последний поезд
драма 2003, Россия
6.0
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Страхи и надежды современной России. Открытие кинофестиваля «Окно в Европу» Специальный показ про Ленобласть, документальная картина о 9 мая в условиях пандемии и новый фильм Алексея Германа-мл.
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28 августа 2021 13:16
«Аннетт» и еще два фильма из программы Каннского кинофестиваля выйдут на Okko Также каталог онлайн-кинотеатра пополнят новые картины Кирилла Серебренникова и Алексея Германа — младшего. 
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20 июля 2021 13:18
Алексей Герман-младший готовит к выпуску новый фильм. Съемки заняли всего 25 дней Проект стал возможен после заморозки военной драмы «Воздух».
Написать
25 ноября 2020 12:39
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Статьи о персоне
5 вопросов о фильме «Довлатов» Германа-младшего Апрельскую программу Ленфильм-клуба открыли специальным показом картины «Довлатов» Алексея Германа-младшего. После смотра режиссер ответил на вопросы зрителей и экспертов.
Написать
5 апреля 2018 15:46
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