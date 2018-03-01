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Довлатов Довлатов
Киноафиша Фильмы Довлатов Отзывы о фильме «Довлатов»
Dovlatov Довлатов 2017 / Россия
7.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Довлатов»

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Наша рецензия

Ему снится Брежнев – и иногда Пина Колада. Брежнев жмет ему руку, предлагает сотрудничество: мол, вместе напишем книгу, будут заоблачные тиражи. После таких предложений Сергей Довлатов просыпается в холодном поту. Впрочем, наяву абсурда тоже хватает – и вот безвестный журналист заштатной заводской газетенки берет интервью у Пушкина, заявляющего о своей неприязни к Блоку по причине религиозных соображений. Как сделать из этого репортаж, полный искреннего социалистического оптимизма,…

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САНСАНЫЧ XXX 1 марта 2018, 20:56
Оценка
два часа страданий на тему: почему меня не печатают, ведь я же такой клевый?
1 марта 2018, 20:56 Ответить
aivd1 3 марта 2018, 04:02
Оценка
Этот фильм только для гурманов. Обычному зрителю он будет скучен, вокруг Сергея все бегают , а он крутит носом .... единственное жалко Козлоского в данном фильме у него трагическая роль 😔 многие в кинозале уходили до окончания фильма . Просто данный фильм хорошо пропеарили
3 марта 2018, 04:02 Ответить
ira.vladilenovna 3 марта 2018, 10:16
Оценка
Очень атмосферный фильм, воспринимается как подводные съёмки из-за приглушенности цветов. Довлатов с Бродским бесподобны! А ещё меня поразило то, что обошлись без постельных сцен!!! Такие глубоко интимные диалоги Довлатова с женой получились. А вот героев С. Х. и Д. К. я не восприняла, они в мелодию фильма, по-моему, не вписались.. Они для "разжевывания". Это если бы Шишкин нарисовав картину взял бы и прекрепил к невысохшему холсту сосновые иголочки и попрыскал бы хвойным ароматом....
3 марта 2018, 10:16 Ответить
Roman Svetlov 3 марта 2018, 22:22
Оценка
Отлично, в России еще могут снимать кино. Похоже, на третий день проката фильм "нашел зрителя". Из зала ни кто не ушел.
3 марта 2018, 22:22 Ответить
alex 9 апреля 2018, 14:06
Оценка
Понравилось. Смотрено 8 марта в Третьяковке. Запечатление состоялось.
:)
Атмосфера того времени, как мне показалось, присутствует на протяжении всего фильма.
Было интересно следить за происходящим на экране от первого до последнего кадра. И интервью, и герой Шагина, и сюр-перекур на съёмочной площадке, и узкоспециализированный врач,- всё как лёгкая зарисовка какой-то нереальной жизни.

Хороший фильм.

Показалось, два фильма, "Довлатов" и "Хармс", связаны каким-то общим "питерским" вкусом. Снято стильно, сильно.
9 апреля 2018, 14:06 Ответить
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