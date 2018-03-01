Ему снится Брежнев – и иногда Пина Колада. Брежнев жмет ему руку, предлагает сотрудничество: мол, вместе напишем книгу, будут заоблачные тиражи. После таких предложений Сергей Довлатов просыпается в холодном поту. Впрочем, наяву абсурда тоже хватает – и вот безвестный журналист заштатной заводской газетенки берет интервью у Пушкина, заявляющего о своей неприязни к Блоку по причине религиозных соображений. Как сделать из этого репортаж, полный искреннего социалистического оптимизма,…
:)
Атмосфера того времени, как мне показалось, присутствует на протяжении всего фильма.
Было интересно следить за происходящим на экране от первого до последнего кадра. И интервью, и герой Шагина, и сюр-перекур на съёмочной площадке, и узкоспециализированный врач,- всё как лёгкая зарисовка какой-то нереальной жизни.
Хороший фильм.
Показалось, два фильма, "Довлатов" и "Хармс", связаны каким-то общим "питерским" вкусом. Снято стильно, сильно.
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