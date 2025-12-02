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Лето в Бадене
Лето в Бадене
, 2026
Россия
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
В ролях
Мария Смольникова
Павел Табаков
Филипп Янковский
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2026
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 2 декабря 2025
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