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Хармс Хармс
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Хармс, 2017

2017 / Россия / Литва / Македония
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Фильм о жизни писателя Даниила Ювачева
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Причины посмотреть Факты О фильме

Байопик о знаменитом писателе снял режиссер Иван Болотников, который в 2005 году уже работал над фильмом о Данииле Хармсе. В картине снялся польский актер Войтек Урбаньски («Доля правды», «Обо мне не беспокойтесь»), литовская актриса Айсте Диржюте, Дариус Кумаускас и многие другие.

Сюжет фильма «Хармс» расскажет о жизни писателя Даниила Ювачева, который берет себе псевдоним Хармс («charm» - обаяние, чары). Действия развернутся в квартире непризнанного гения и редакции журналов «Чиж» и «Еж», а также на ленинградских улочках. Он – светский тусовщик и любитель эпатажа, но никто из издательства не принимает его всерьез. Сможет ли эта противоречивая натура добиться признания и доказать, что его видение мира может быть ценным вкладом в российскую литературу?

- Фильм снят при поддержке Литвы и Македонии

- Картина была снята всего за 22 дня

- «Хармс» - это первый полнометражный фильм об известном российском писателе

- Фильм отметили наградами такие фестивали, как Шанхайский международный кинофестиваль, Х Международный кинофестиваль «Восток&Запад» и Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу»

Завсегдатай литературных тусовок и мастер эпатажа, элегантный пижон Даниил Ювачев называет себя не менее эффектно – Хармс. Он любит женщин, но те его не понимают, он считает себя гением, но его не печатают. В стенах ветхой квартиры и утопающих в клубах дыма кабинетов редакций детских журналов «Чиж» и «Ёж», в свинцовом пространстве ленинградских улиц, набережных и крыш он бросает вызов обществу и времени, столь же противоречивому, как и он сам…

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 31 декабря 2017
Премьера в мире 2 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Иван Болотников
Иван Болотников
В ролях
Войтек Урбаньски
Войтек Урбаньски
Айсте Диржюте
Айсте Диржюте
Дариус Гумаускас
Дариус Гумаускас
Артем Семакин
Артем Семакин
Андрей Феськов
Андрей Феськов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хармс 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
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alex 7 ноября 2017, 17:35
Не так много знаю о Хармсе, но было очень интересно смотреть.
Рекламы перед фильмом не было, здорово! В зале не было ни одного свободного места,… Читать дальше…
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