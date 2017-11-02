Хармс, 2017

Байопик о знаменитом писателе снял режиссер Иван Болотников, который в 2005 году уже работал над фильмом о Данииле Хармсе. В картине снялся польский актер Войтек Урбаньски («Доля правды», «Обо мне не беспокойтесь»), литовская актриса Айсте Диржюте, Дариус Кумаускас и многие другие.
Сюжет фильма «Хармс» расскажет о жизни писателя Даниила Ювачева, который берет себе псевдоним Хармс («charm» - обаяние, чары). Действия развернутся в квартире непризнанного гения и редакции журналов «Чиж» и «Еж», а также на ленинградских улочках. Он – светский тусовщик и любитель эпатажа, но никто из издательства не принимает его всерьез. Сможет ли эта противоречивая натура добиться признания и доказать, что его видение мира может быть ценным вкладом в российскую литературу?
- Фильм снят при поддержке Литвы и Македонии
- Картина была снята всего за 22 дня
- «Хармс» - это первый полнометражный фильм об известном российском писателе
- Фильм отметили наградами такие фестивали, как Шанхайский международный кинофестиваль, Х Международный кинофестиваль «Восток&Запад» и Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу»
Завсегдатай литературных тусовок и мастер эпатажа, элегантный пижон Даниил Ювачев называет себя не менее эффектно – Хармс. Он любит женщин, но те его не понимают, он считает себя гением, но его не печатают. В стенах ветхой квартиры и утопающих в клубах дыма кабинетов редакций детских журналов «Чиж» и «Ёж», в свинцовом пространстве ленинградских улиц, набережных и крыш он бросает вызов обществу и времени, столь же противоречивому, как и он сам…
Рекламы перед фильмом не было, здорово! В зале не было ни одного свободного места,… Читать дальше…