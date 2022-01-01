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Кати Оутинен
Кати Оутинен
Kati Outinen
О персоне
Фильмография
Кати Оутинен
Kati Outinen
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Дата рождения
17 августа 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Кати Оутинен
Родилась 17 августа 1961 года. Хельсинки, Финляндия.
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Фильмография Кати Оутинен
Довлатов
драма, биография
2017, Россия
7.0
По ту сторону надежды
драма, комедия
2017, Финляндия
6.0
Клоунада
комедия, драма
2013, Словакия / Люксембург / Чехия / Финляндия
6.0
Гавр
драма, комедия
2011, Германия / Финляндия / Франция
5.0
Развод по-фински или Дом, где растет любовь
комедия, драма
2009, Финляндия
7.0
Сауна
ужасы, исторический
2008, Финляндия / Чехия
6.0
Человек без прошлого
комедия, мелодрама, драма
2002, Финляндия / Германия / Франция
6.0
На 10 минут старше: труба
драма
2002, Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
7.0
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