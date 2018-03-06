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Милан Марич
Милан Марич
Milan Maric
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Милан Марич
Milan Maric
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Дата рождения
26 сентября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Милана Марича
Родился 26 сентября 1981 года. Белград, Сербия.
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Фильмография Милана Марича
Довлатов
драма, биография
2017, Россия
7.0
Раны
военный, комедия, драма
1998, Германия / Югославия
8.0
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«Довлатов»: кто снялся в главных ролях картины?
«Довлатов» – фильм Алексея Германа-младшего, получивший «Серебряного медведя» Берлинале за художественный вклад. Действие биографической ленты происходит в ноябре 1971
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6 марта 2018 14:42
В Петербурге прошёл пресс-показ фильма «Довлатов»
22 февраля в кинотеатре «Ленфильм» прошёл пресс-показ фильма Алексея Германа мл. «Довлатов». Картина не так давно была представлена на Берлинском кинофестивале, где
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22 февраля 2018 17:47
На Берлинале состоялась премьера фильма «Довлатов» Алексея Германа-мл.
На 68-м Берлинском международном кинофестивале состоялась премьера фильма «Довлатов» Алексея Германа-мл. Новая работа режиссера попала в основной конкурс Берлинале. Фильм на киносмотре
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19 февраля 2018 22:34
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