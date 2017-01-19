«Три икса: Мировое господство»: Рецензия Киноафиши

Оружие массового поражения

Вы, наверняка, помните боевик «Три икса» – хит 2002 г., где Вин Дизель исполнил роль спортсмена-экстремала, который вдруг становится фрилансером в АНБ. И… вряд ли помните сиквел «Три икса: Новый уровень» 2005 г. – там, популярный тогда рэпер Ice Cube сыграл нового суперагента для безумных заданий американского правительства. Эта картина так и осталась неоцененной мировой публикой, и по сей день носит страшный гриф великого «провала».

Кадр из фильма «Три икса: Мировое господство»

И вот, третий эпизод франшизы «Три икса» эффектно появляется спустя 12 лет в окружении постаревшего Дизеля, известной дивы Болливуда Дипики Падукон и новых невероятных трюков. Фильм с амбициозным названием «Три Икса: Мировое господство» не изменяет производственной фишке, найденной еще в начале 2000-х – сочетанию бондиановской романтики, экстремального спорта и «форсажных» гонок. И все это под смачные драки со злодеями, опасный флирт с сексапильными красотками и дерзкие выходки главного героя. Но, на этот раз режиссером стал Ди Джей Карузо, который сделал эту историю еще более фантастической, дерзко отвергающей законы физики и здравого смысла во имя зрелищности и непрекращающегося экшена.

Кадр из фильма «Три икса: Мировое господство»

Ксандер Кейдж, который умер в первой части, но ожил в третьей (как это обычно бывает), возвращается в дело. Без особого энтузиазма, но красиво – тут же собирает собственную команду «хороших, плохих и экстремально чокнутых», надевает свою фирменную кучерявую шубу и острит на лево и на право. Заданием для суперагентов становится поиск супероружия (здесь все с приставкой «супер») под кодовым названием «Ящик Пандоры», от которого зависит судьба всего человечества. На пути «Иксов» встают не знающие границ преступники и даже правительства других стран, также желающие заполучить смертельную технологию.

Кадр из фильма «Три икса: Мировое господство»

Итак, вместе с восставшим Кейджем мы попадаем в мир «идеальных причесок». Так условно можно назвать искусственную реальность, созданную в картине. То есть такую, в которой никто не ломает ноги после прыжка с вышки, хорошие герои не потеют (это «привилегия» антагонистов), не получают ссадин и ранений (а если и да, то что-нибудь символичное, несущее контекстный смысл), а гравитация вообще удалена за ненадобностью. Такое явное пренебрежение земными условиями, что почти сюр, выбивает из истории, в которую ты только что погрузился. А непрекращающиеся на экране движения, взрывы, выстрелы (которые могут заменить саунтреки, так долго они звенят), вся это погоня за динамикой и соответствия жанру «боевик» к середине фильма начинают даже укачивать…

Кадр из фильма «Три икса: Мировое господство»

Что касается сюжета, то хоть для боевиков такого рода это нормально, но он получился уж очень тривиальным. Что его может спасти? Только взрывная подача. И, что не удивительно, это удается создателям в полной мере. Сложносочиненные, фантастические трюки с использованием всевозможного спортивного инвентаря и всех видов транспорта вкупе со спецэффектами смотрятся впечатляюще. А в IMAX – невероятно реалистично, особенно когда Дизель летит в лыжах по джунглям, на мотоцикле едет по морю или… ну, это лучше видеть лично. И, конечно, интересным кино делают герои: харизматичный и самовлюбленный позер Кейдж, сложный и противоречивый злодей Сян (Донни Йен) и очаровательная в своей интеллектуальной силе и наивности Бекки (Нина Добрев). А то, что весь актерский состав разной национальности (американка, австралийка, китаец, шотландец, индианка), безусловно, сыграет на прокатный карман и имидж «Иксов». В картине даже футболист есть – бразилец Неймар, играющий за «Барселону», правда, не понятно, зачем он тут (ну, кроме рекламы).

В целом, фильм выдержан в духе «Иксов»: не очень глубоко, но зрелищно, эффектно и динамично. Все тот же Дизель, хвастающий тату на соске, та же фантазия постановщиков трюков и боевых сцен, и та же вечная суперагентовская романтика.

Инна Син

В российском прокате с 19 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Три икса: Мировое господство»