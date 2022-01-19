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Ди Джей Карузо
Ди Джей Карузо
D.J. Caruso
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Ди Джей Карузо
D.J. Caruso
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Дата рождения
17 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Ди Джей Карузо
Режиссер, подюсер. Родился 17 января 1965 года. Коннектикут, США.
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Фильмография Ди Джей Карузо
Взаперти
драма, ужасы, триллер
2022, США
6.0
Redeeming Love
драма, исторический, мелодрама
2022, США
7.0
Are You Afraid of the Dark?
ужасы
2019, Канада
0.0
Три икса: Мировое господство
боевик
2017, США
6.0
Комната разочарований
драма, триллер
2016, США
5.0
Козы
семейный
2013, США
6.0
Я - Четвертый
фантастика, боевик
2011, США
7.0
На крючке
драма, триллер
2008, США
8.0
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