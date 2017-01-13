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Вы, наверняка, помните боевик «Три икса» – хит 2002 г., где Вин Дизель исполнил роль спортсмена-экстремала, который вдруг становится фрилансером в АНБ. И… вряд ли помните сиквел «Три икса: Новый уровень» 2005 г. – там, популярный тогда рэпер Ice Cube сыграл нового суперагента для безумных заданий американского правительства. Эта картина так и осталась неоцененной мировой публикой, и по сей день носит страшный гриф великого…