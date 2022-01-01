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Все части боевика «Три Икса»
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Все части боевика «Три Икса»

Франшиза xXx («Три икса») — довольно задорная серия шпионских боевиков, главную роль в которой играет бессменный Вин Дизель.

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Три икса: Мировое господство
Три икса: Мировое господство
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6.0
боевик
2017, США
XXX - Три икса: Новый уровень
XXX - Три икса: Новый уровень
5.0
боевик, триллер, криминал, приключения
2005, США
Три икса
Три икса
7.0
триллер, боевик
2002, США
Сбросить
Жанр
Все Боевик Триллер Криминал Приключения
Страна
Все США
Год
Все 2000-2009 2010-2019

Как смотреть «Три Икса» в хронологическом порядке

Серия боевиков растянулась на 15 лет, хотя за все эти годы появилось всего 3 полнометражных фильма и короткометражка.

2002, «Три Икса»

В Праге действует организованная преступная группировка «Анархия 16», сформированная из бывших военнослужащих. Агент американского Агентства национальной безопасности, выслеживающий ее, погибает, но успевает передать своим чип с информацией о ядовитом газе «Тихая ночь» (новом оружии массового поражения). Другой агент, Гиббонс, предлагает направить на следующее задание гражданское лицо, имеющее хорошую подготовку, а заодно и сложности с законом — таким легко манипулировать.

Швейцар элитного клуба в Калифорнии Ксандер Кейдж принимает от высокопоставленного гостя его крутой «Корвет», но вместо того, чтоб отогнать машину на парковку, угоняет ее, апгрейдит с помощью видеокамер и сгоняет с моста — но в момент, когда авто летит и разбивается, угонщик выпрыгивает с парашютом. Эффектное видео этого «героического подвига» попадает в интернет, а сам «герой» — в поле зрения АНБ. Он веселится с друзьями, но на их вечеринку врываются спецназовцы. Кейджа вырубают снотворным и «врубают обратно» в баре, где он узнает двух местных бандитов, сцепляется с ними и ухитряется победить вооруженных типов. Выплывает Гиббонс, сообщающий ему, что это был экзамен. Только не предупреждающий, что экзамен не последний… Успешно сдав все «экзамены» на секретного агента, Ксандер отправляется в Прагу, чтоб внедриться в сердце «Анархии 16»...

2005, «Три Икса. Последняя глава: Смерть Ксандера Кейджа»

Короткометражка. Выживший после взрыва лодки «Ахаб» на Влтаве Ксандер скрывается вместе с Еленой на Бора-Бора и не спешит оповещать работодателей о том, что выжил. Его вполне устраивает инсценировка собственной гибели.

2005, «Три Икса 2: Новый уровень»

Штаб-квартира АНБ подвергается нападению неизвестных террористов. Выжить удается только Гиббонсу и его помощнику Шейверсу. Они планируют заменить «погибшего на Бора-Бора» Кейджа новым агентом. Выбор падает на сидящего в тюрьме сослуживца Гиббонса — Стоуна. Некогда тот отказался выполнить жестокий приказ, отданный генералом Декартом — перебить мирное население. Ныне Декарт вырос до министра обороны.

Стоун по поручению Гиббонса выкрадывает жесткий диск с информацией из разрушенной штаб-квартиры АНБ, Гиббонс собирается забрать оставшуюся часть информации из тайного места в собственном доме, но у него нежданный гость: Декарт… Все становится ясно: именно этот деятель инициировал нападение на штаб АНБ. Но Гиббонс не успевает никому сообщить о своем открытии…

2017, «Три Икса: Мировое господство»

Неутомимый Гиббонс занимается вербовкой нового xXx. Недовербовал: сорвавшийся прямо с орбиты спутник обрушивается на жилой квартал и им на головы. В ЦРУ идет совещание — агент АНБ Джейн Марк демонстрирует новый вид оружия: компьютер Ящик Пандоры, способный сбивать спутники с орбитальной траектории. Но совет неожиданно прерывается: на офис совершено нападение, группа лиц во главе с неким Сяном крадет супероружие и оперативно сматывается, оставив ЦРУ-шников разводить руками. Джейн решает, что отыскать пропажу под силу исключительно Ксандеру Кейджу. Тот мирно наслаждается жизнью в Доминикане, но по заданию Марк его находят. Узнав о гибели Гиббонса, Ксандер соглашается вернуться к агентурной деятельности. Он едет в Лондон и там, задействуя старые связи, быстро определяет место, где укрывается Сян, а заодно набирает команду: девушку-снайпера, гонщика и тусовщика. Группа отправляется на остров в тропиках, притворяясь торговцами оружием...

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