Как смотреть «Три Икса» в хронологическом порядке

Серия боевиков растянулась на 15 лет, хотя за все эти годы появилось всего 3 полнометражных фильма и короткометражка.

2002, «Три Икса»

В Праге действует организованная преступная группировка «Анархия 16», сформированная из бывших военнослужащих. Агент американского Агентства национальной безопасности, выслеживающий ее, погибает, но успевает передать своим чип с информацией о ядовитом газе «Тихая ночь» (новом оружии массового поражения). Другой агент, Гиббонс, предлагает направить на следующее задание гражданское лицо, имеющее хорошую подготовку, а заодно и сложности с законом — таким легко манипулировать.

Швейцар элитного клуба в Калифорнии Ксандер Кейдж принимает от высокопоставленного гостя его крутой «Корвет», но вместо того, чтоб отогнать машину на парковку, угоняет ее, апгрейдит с помощью видеокамер и сгоняет с моста — но в момент, когда авто летит и разбивается, угонщик выпрыгивает с парашютом. Эффектное видео этого «героического подвига» попадает в интернет, а сам «герой» — в поле зрения АНБ. Он веселится с друзьями, но на их вечеринку врываются спецназовцы. Кейджа вырубают снотворным и «врубают обратно» в баре, где он узнает двух местных бандитов, сцепляется с ними и ухитряется победить вооруженных типов. Выплывает Гиббонс, сообщающий ему, что это был экзамен. Только не предупреждающий, что экзамен не последний… Успешно сдав все «экзамены» на секретного агента, Ксандер отправляется в Прагу, чтоб внедриться в сердце «Анархии 16»...

2005, «Три Икса. Последняя глава: Смерть Ксандера Кейджа»

Короткометражка. Выживший после взрыва лодки «Ахаб» на Влтаве Ксандер скрывается вместе с Еленой на Бора-Бора и не спешит оповещать работодателей о том, что выжил. Его вполне устраивает инсценировка собственной гибели.

2005, «Три Икса 2: Новый уровень»

Штаб-квартира АНБ подвергается нападению неизвестных террористов. Выжить удается только Гиббонсу и его помощнику Шейверсу. Они планируют заменить «погибшего на Бора-Бора» Кейджа новым агентом. Выбор падает на сидящего в тюрьме сослуживца Гиббонса — Стоуна. Некогда тот отказался выполнить жестокий приказ, отданный генералом Декартом — перебить мирное население. Ныне Декарт вырос до министра обороны.

Стоун по поручению Гиббонса выкрадывает жесткий диск с информацией из разрушенной штаб-квартиры АНБ, Гиббонс собирается забрать оставшуюся часть информации из тайного места в собственном доме, но у него нежданный гость: Декарт… Все становится ясно: именно этот деятель инициировал нападение на штаб АНБ. Но Гиббонс не успевает никому сообщить о своем открытии…

2017, «Три Икса: Мировое господство»

Неутомимый Гиббонс занимается вербовкой нового xXx. Недовербовал: сорвавшийся прямо с орбиты спутник обрушивается на жилой квартал и им на головы. В ЦРУ идет совещание — агент АНБ Джейн Марк демонстрирует новый вид оружия: компьютер Ящик Пандоры, способный сбивать спутники с орбитальной траектории. Но совет неожиданно прерывается: на офис совершено нападение, группа лиц во главе с неким Сяном крадет супероружие и оперативно сматывается, оставив ЦРУ-шников разводить руками. Джейн решает, что отыскать пропажу под силу исключительно Ксандеру Кейджу. Тот мирно наслаждается жизнью в Доминикане, но по заданию Марк его находят. Узнав о гибели Гиббонса, Ксандер соглашается вернуться к агентурной деятельности. Он едет в Лондон и там, задействуя старые связи, быстро определяет место, где укрывается Сян, а заодно набирает команду: девушку-снайпера, гонщика и тусовщика. Группа отправляется на остров в тропиках, притворяясь торговцами оружием...