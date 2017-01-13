Меню
Три икса: Мировое господство - дублированный трейлер "адель"
Три икса: Мировое господство. Дублированный трейлер "адель"

Три икса: Мировое господство. Дублированный трейлер "адель"

Дата публикации: 1 декабря 2016
Три икса: Мировое господство – Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие - «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону - судьба мира. Взрывная третья глава экшн-франшизы, которая поднимает планку экстрима и трюков в кино на недосягаемый уровень.  
арби xxx2 13 января 2017, 23:47
Во сколько начнётся фильм
13 января 2017, 23:47 Ответить
Киноафиша.инфо 16 января 2017, 11:53
в ответ на сообщение арби xxx2 от 13 января 2017, 23:47
Добрый день. Задайте вопрос конкретнее.
Фильм выходит в прокат 19 января в кинотеатрах вашего города.
16 января 2017, 11:53 Ответить
Ольга Кузнецова 19 января 2017, 11:00
Оценка
Джет Ли не снимался в этом фильме , как можно было перепутать его с Донни Йеном !?
19 января 2017, 11:00 Ответить
Muhammad Aliev-Fan-Aamir 19 января 2017, 13:34
Оценка
сколько стоит билеты на фильм три икса 3 ?
19 января 2017, 13:34 Ответить
Андрей Кривачев 20 января 2017, 22:51
Все знают, что вторые и третьи части хуже первой. Так вот это САМАЯ ПЛОХАЯ третья часть: отсутствие сценария как такового, тупые шутки, стандартные спецэффекты, слишком много нарушения линий развития событий, отсутствие реально красивых трюков. Да и актеры играют так, что явно читается "Если бы столько бабла не заплатили - не участвовал бы, но даже так тошнит".
20 января 2017, 22:51 Ответить
Светлана Руцкова 21 января 2017, 03:06
Оценка
Легкий позитивный фильм))) актёр 👍 Спецэффекты и правда обычные и не правдоподобные... но если просто расслабиться и не заморачиваться, все будет ок) Приятного просмотра 🙃
21 января 2017, 03:06 Ответить
belkadura 24 января 2017, 11:30
Оценка
Кто тут недоволен фильмом? Фильм наглядно показывает, что даже из старого, медленного, жирного актёра - можно сделать супер героя! Достаточно на него шубу одеть....Я думаю будет интересен людям от 14 лет до 20...Ну, и людям с пониженными умственными способностями) 😖
24 января 2017, 11:30 Ответить
Евгений Романов 26 января 2017, 00:01
в ответ на сообщение Андрей Кривачев от 20 января 2017, 22:51
Оценка
Андрей всё сказал, мне нечего добавить!
26 января 2017, 00:01 Ответить
Алена Николина 27 января 2017, 03:41
Оценка
Классный боевик
27 января 2017, 03:41 Ответить
tada85 29 января 2017, 02:29
Оценка
Фильм полный шлак! Даже и не думайте на него идти, если вы не идиот!!! Первый раз я не прочитал отзывы перед походом в кино, и понял что это была моя ошибка....
29 января 2017, 02:29 Ответить
dior80-02 3 февраля 2017, 09:53
Оценка
да уж......если в кратце..любители экшена и т.д. не проходите мимо для вас пиршество..для меня не очень..сюжет высосан из пальца ..а о том что ВСЕХ "хороших" должны были убить 58000 раз минимум это думаю итак ясно 😉 😂 😂 😂 ..Нина Добрев....к сожалению не украсила этот фильм правда тут еще только вампиров не хватало 😃 😃 😃
3 февраля 2017, 09:53 Ответить
Ilyas31spb 5 февраля 2017, 01:51
Оценка
Чушь несусветная!
5 февраля 2017, 01:51 Ответить
apetrov.ocs 8 февраля 2017, 20:30
Смотрел в юности первую часть. Было весело, хоть фильм был, естественно, тупой. В данном же случае, неизбежным спутником просмотра является периодически накатывающее чувство тошноты. Однозначно могу сказать, что если этот фильм реально нравится многим, то это может говорить только о тотальной деградации населения. Как известно индустрия кино делает продаваемый продукт, который потребляют люди. Если люди готовы потреблять ЭТО, то мы в жопе, друзья. Что будет дальше, страшно представить. Стоит сходить на этот фильм, хотя бы с целю осознания уровня деградации окружающего вас мира. Отдельно про престарелого "экстремала" Вина Дизеля, потряхивающего жирком на перебежках... Это выглядит печально.
8 февраля 2017, 20:30 Ответить
6.0 Три икса: Мировое господство
Три икса: Мировое господство боевик, 2017, США
