Три икса: Мировое господство
– Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие - «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону - судьба мира.
Взрывная третья глава экшн-франшизы, которая поднимает планку экстрима и трюков в кино на недосягаемый уровень.
Фильм выходит в прокат 19 января в кинотеатрах вашего города.
