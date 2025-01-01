Cruz Ramirez Всё дело в мотивации, мистер МакКуин. Можно использовать любую негативную энергию как топливо, чтобы прорваться к позитиву!

Lightning McQueen Я всегда был оптимистом с самого начала.

Cruz Ramirez Я так рад, что буду тебя тренировать. Я вырос, смотря тебя по телевизору!

Cruz Ramirez Эти молодые ребята классные, но я люблю вызов.

[полушёпотом]

Lightning McQueen Не намного старше...