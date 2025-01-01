[Стерлинг недоволен, пока МакКуин продолжает спотыкаться на гоночном симуляторе]
Круз Рамирес
Мистер МакКуин? Слезьте оттуда, и мы доведём вас до этого!
[Внезапно он теряет управление, съезжая с трассы, на экране появляется надпись «ОШИБКА миль в час»]
Симулятор
Вы перепрыгнули через заграждение.
Симулятор
Вы повредили два автомобиля. Вы разрушили питьевой фонтан.
Молния МакКуин
[он кричит, взмывая в небо, на экране — дирижабль Lightyear, затем падает на землю] ААААААААА! АЙ! АЙ! АЙ!
[Стерлинг выглядит недовольным, уезжая; на экране появляется огонь, МакКуин едет в неправильном направлении, обгоняя гонщиков следующего поколения]
Симулятор
Вы повредили машину скорой помощи. Вы в огне. Опасность. Опасность. Вы едете в неправильном направлении.
Молния МакКуин
[ещё в панике] ВЫКЛЮЧИТЕ ЭТО! СНИМИТЕ ЭТИ ШТУКИ С МЕНЯ!
[он использует задние колёса, что отключает блокировки]
[он срывается с платформы, на которой стоит, и врезается в экран]
Симулятор
[повторяет] Вы разбились. Вы разбились.
Круз Рамирес
[подъезжает, чтобы проверить, всё ли с МакКуином в порядке, он виден через экран] Ты в порядке?
Симулятор
Вы разбились.
[внезапно отключается электричество во всём гоночном центре]