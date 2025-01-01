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Киноафиша Фильмы Тачки 3 Цитаты из мультфильма Тачки 3

Цитаты из мультфильма Тачки 3

Sally Carrera Не бойся провала. Бойся упустить шанс, ведь он у тебя есть!
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Lightning McQueen Гонка — это награда, а не вещи!
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[из трейлера]
Молния Маккуин [выключает телевизор, где говорят о его аварии] Я сам решаю, когда всё кончено.
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Luigi [Круз и МакКуин собираются начать гонку] На старт, внимание, марш!
Cruz Ramirez [в заносе; МакКуин останавливается] Ой-ой-ой-ой-ой!
[проваливается в песок]
Cruz Ramirez Пляж меня сожрал.
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[из трейлера]
Смоуки Юник Ты уже не тот гонщик, что раньше. Обратно время не повернёшь, малыш. Но можно снова завести его.
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Смоуки Юник [МакКуину] Хад увидел в тебе то, чего ты сам в себе не замечаешь.
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[из трейлера]
Smokey Yunick Ты никогда уже не будешь тем гонщиком, каким был раньше... Прими это.
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Cruz Ramirez Всё дело в мотивации, мистер МакКуин. Можно использовать любую негативную энергию как топливо, чтобы прорваться к позитиву!
Lightning McQueen Я всегда был оптимистом с самого начала.
Cruz Ramirez Я так рад, что буду тебя тренировать. Я вырос, смотря тебя по телевизору!
Lightning McQueen А, правда?
Cruz Ramirez Эти молодые ребята классные, но я люблю вызов.
Lightning McQueen Ха-ха.
[полушёпотом]
Lightning McQueen Не намного старше...
Cruz Ramirez На самом деле, я называю тебя своим «Старшим проектом».
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[из трейлера]
Молния МакКуин Я иду за тобой, Шторм.
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Мэтр [для Молнии Маккуина на компьютере] Знаешь, что бы я сделал?
Молния Маккуин Что?
Мэтр ...Не знаю. Ни одной идеи.
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Lightning McQueen [о Докторе] Я бы отдал всё, чтобы сейчас с ним поговорить.
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Jackson Storm Ты даже не представляешь, какое удовольствие для меня — наконец-то обойти тебя.
Lightning McQueen Спасибо... Стоп, ты сказал «встретиться» или «обогнать»?
Jackson Storm Мне кажется, ты правильно услышал.
Lightning McQueen Эм... что?
🧡
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[Пока Джексон Шторм лидирует, МакКуин отстаёт]
Молния МакКуин Нет. Нет, нет, нет, нет!... НЕТ!
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Sally Carrera [МакКуину] Не бойся провала. Бойся упустить шанс; у тебя есть шанс!
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Darrell Cartrip [Джексон Шторм обходит Молнию, и тот начинает отставать] Невероятно! МакКуин отстает! МакКуин отстает! Отстает быстро!
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Sterling [для Молнии МакКуина] Кинопроекты, реклама, спонсорские контракты. Думаешь, ты теперь знаменитость?
[смеётся]
Sterling Ты станешь невероятно богат.
Lightning McQueen Мистер Стерлинг, о чём это?
Sterling Твоё наследие. Каждый раз, когда ты проигрываешь... ты себя разрушаешь. Прости, твои гоночные дни подходят к концу.
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Lightning McQueen [Круз после тренировки на круге] Эй, какая у меня была скорость?
Cruz Ramirez Не знаю. Я могу отслеживать тебя только на беговой дорожке.
Lightning McQueen Никаких беговых дорожек!
Cruz Ramirez А как насчёт Хэмилтона?
Hamilton [включается с сигналом] Говорит Хэмилтон.
Lightning McQueen Кто такой Хэмилтон?
Cruz Ramirez Мой электронный личный помощник. Знаешь, как на твоём телефоне. У тебя же есть телефон, правда?
Lightning McQueen ...Гоночные машины не пользуются телефонами, Круз.
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Cruz Ramirez Добрый вечер, Шторм...!
Jackson Storm [смущённо] Как ты...?
Cruz Ramirez Просто еду за тобой, не о чем волноваться.
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Sally Carrera Как ты себя чувствуешь?
Lightning McQueen Я не могу выйти на трассу и делать то же самое, что и раньше; это не сработает!
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Natalie Certain Шансы Шторма на победу — 95,2%.
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Jackson Storm Наслаждайся пенсией.
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[Стерлинг недоволен, пока МакКуин продолжает спотыкаться на гоночном симуляторе]
Круз Рамирес Мистер МакКуин? Слезьте оттуда, и мы доведём вас до этого!
Молния МакКуин Я В ПОРЯДКЕ, КРУЗ! Я СМОГУ! ЛАДНО?
[Внезапно он теряет управление, съезжая с трассы, на экране появляется надпись «ОШИБКА миль в час»]
Молния МакКуин ЭЙ, ЭЙ, ЭЙ, ЭЙ, ААА!
Симулятор Вы перепрыгнули через заграждение.
Молния МакКуин ИЗВИНИТЕ!
Симулятор Вы повредили два автомобиля. Вы разрушили питьевой фонтан.
Молния МакКуин [он кричит, взмывая в небо, на экране — дирижабль Lightyear, затем падает на землю] ААААААААА! АЙ! АЙ! АЙ!
[Стерлинг выглядит недовольным, уезжая; на экране появляется огонь, МакКуин едет в неправильном направлении, обгоняя гонщиков следующего поколения]
Симулятор Вы повредили машину скорой помощи. Вы в огне. Опасность. Опасность. Вы едете в неправильном направлении.
Молния МакКуин [ещё в панике] ВЫКЛЮЧИТЕ ЭТО! СНИМИТЕ ЭТИ ШТУКИ С МЕНЯ!
[он использует задние колёса, что отключает блокировки]
Молния МакКуин НЕТТТ!
[он срывается с платформы, на которой стоит, и врезается в экран]
Симулятор [повторяет] Вы разбились. Вы разбились.
Круз Рамирес [подъезжает, чтобы проверить, всё ли с МакКуином в порядке, он виден через экран] Ты в порядке?
Симулятор Вы разбились.
Молния МакКуин Я разбился...
[внезапно отключается электричество во всём гоночном центре]
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Miss Fritter Сейчас я нарушу все правила движения!
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Sterling [с Луиджи, Гвидо и МакКуином; кричит Круз] Эй, Круз!
Cruz Ramirez О, привет, мистер Стерлинг!
Sterling Познакомься с Молнией МакКуином.
Lightning McQueen [Круз] Говорят, ты тут мастер.
Cruz Ramirez [игнорирует Молнию] Мистер Стерлинг, вы сказали, что Молния МакКуин здесь? Потому что я его *совсем* не вижу.
Luigi Э, но он же прямо здесь.
[указывает на МакКуина]
Luigi Ты его не видишь?
Cruz Ramirez Нет, до сих пор не вижу.
Luigi Но он же прямо перед тобой! ЭТО МОЛНИЯ МАККУИН!
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Матер [Стерлингу] Ты, конечно, не подарок! Но за разумные деньги ты отличный брызговик.
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Lightning McQueen [смотрит на Джексона Шторма на экране] Эй, Бобби... кто это?
Bobby Swift Это, эээ... Джексон Шторм.
Cal Weathers Да, он один из новичков.
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Молния Маккуин [видит Круз, прячущуюся за стопкой колес] Круз!
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Lightning McQueen Это мой последний шанс, Круз. Последний! Если я проиграю, я больше никогда не смогу это сделать!
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[из трейлера]
Круз Рамирес Тебе понадобится моя помощь, мистер МакКуин.
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Smokey Yunick Ты никогда не будешь таким быстрым, как Шторм, но можешь быть умнее его.
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Doc Hudson Готовься к тому, что грядёт. Больше скорости, больше лошадиных сил. Больше всего.
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Lightning McQueen Я решаю, когда всё кончено.
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Lightning McQueen [подъезжает к Сторму] Привет, Джексон Сторм, верно? Отличная гонка сегодня.
Jackson Storm Вау, спасибо, мистер МакКуин.
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Maddy McGear МОЛНИЯ! МОЛНИЯ МАККУИН!
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Cruz Ramirez [МакКуину] Я так рада тренировать тебя. Мне нравятся вызовы.
[МакКуин смеётся]
Cruz Ramirez Я называю тебя своим выпускным проектом.
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TV Broadcaster [в телевизор] Можно только надеяться, что этот заезд сегодня не стал для него последним.
Молния Маккуин Я сам решаю, когда мне хватит.
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Мисс Фриттер [обращаясь к МакКуину и Круз] Бу!
[смеётся]
Мисс Фриттер [обращаясь к остальным] Смотрите сюда, ребята! У нас тут пара новичков.
[к МакКуину]
Мисс Фриттер Я назову тебя «Грязные Бриджи».
[к Круз]
Мисс Фриттер А тебя — «Лимонад».
Арви Эй, у них ни одной царапины!
Мисс Фриттер О, я это исправлю!
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Корреспондент Эй, Шторм, можно пару фоток?
Джексон Шторм Да-да, давай, сфоткаемся. Знаешь что, ты получишь кучу фоток.
[говорит про Маккуина, который стоит прямо рядом с ним]
Джексон Шторм Потому что этот чемпион уже много лет для меня пример для подражания. И я имею в виду, *ОЧЕНЬ*...
[сильно подначивает Маккуина]
Джексон Шторм ...много лет, да?
[идёт к своему трейлеру]
Джексон Шторм Обожаю этого парня!
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Fillmore Бесполезно сопротивляться изменениям, приятель.
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Смоуки Юник Сделай так, чтобы Хад гордился.
Молния Маккуин Понял!
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Круз Рамирес [Гамильтону] Гамильтон, отслеживай скорость мистера Маккуина и докладывай.
Гамильтон Отслеживаю...
Круз Рамирес [Маккуину] Я буду как можно ближе. Твой костюм будет передавать скорость Гамильтону.
Молния Маккуин Ладно, без разницы. Поехали.
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Daniel Swervez [к МакКуину] Меня зовут Дэнни, братан.
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Smokey Yunick [Маккуину] Ты уже никогда не станешь тем гонщиком, каким был раньше. Обратного пути нет, малыш. Но время можно завести заново.
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Mater Вперёд, МакКуин!
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Reporter #1 [к МакКуину] Как ты себя чувствуешь?
Reporter #2 [к МакКуину] Ты видел новый рекорд, который установил Шторм?
Reporter #3 [к МакКуину] Ты задумывался о том, чтобы уйти на пенсию?
Reporter #4 [к МакКуину] МакКуин, сюда!
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Natalie Certain Данные гонок: давление в шинах, прижимная сила, распределение веса, аэродинамика. Мир гонок меняется.
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Lizzie Давай, пни этих новеньких по заднице!
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Джексон Шторм [говорит МакКуину во время гонки] Не переживай, друг. Ты достойно выступил.
[пронзает мимо МакКуина]
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Ramone [собирается отвезти Молнию в его Дом Тюнинга, чтобы подготовить к поездке в Центр Гонок Rust-Eze] Эй, МакКуин, ты не можешь гоняться в грунтовке, чувак. Давай! Пошли!
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Jackson Storm [после их первой встречи с МакКуином] Похоже, я задел тебя за живое.
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Sterling [Лайтнинг МакКвину] Ты вот-вот станешь самой большой звездой в гоночном мире.
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Ramone [после перекраски Молнии] Это как Сикстинская капелла на колёсах.
Lightning McQueen [начинает реветь мотором перед зеркалом] Я иду за тобой, Шторм.
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[сцена после титров]
Матер [поёт] Держатель стаканов счастлив, бак полный. Мотор ревёт, как бык Брама. Бамперы блестят, и мне чертовски везёт. У меня свидание с машиной-мороженым.
[Матер смеётся, когда звонит его смартфон]
Матер Что? Ах!
[Матер сбивает кучу шин]
Матер Чёрт. Эй, МакКуин, ты там? МакКуин? Уф. Технологии!
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[первые реплики]
[на экране темный фон, Молния МакКуин глубоко выдыхает]
Lightning McQueen Ладно, поехали. Концентрация. Скорость. Я — скорость.
[на экране показывают гоночные машины, мчащиеся по трассе, затем снова темно]
Lightning McQueen Один победитель, 42 лузера. Я завтракаю лузерами.
[на экране снова гонки, затем темно]
Lightning McQueen Я раньше такое говорил?
Mater Да, сэр, говорил.
[МакКуин резко вздыхает и просыпается, видит Мэтра в трейлере Макка рядом с собой]
Mater Ты всё время так говорил.
Lightning McQueen Мэтр, что ты тут делаешь?
Mater Ну, я не хотел, чтобы ты скучал.
Lightning McQueen [заикается] Спасибо. Но я как бы готовлюсь к гонке. Мне нужна тишина.
Mater А, понятно. Не вопрос, дружище.
[открывается задняя дверь трейлера Макка, Мэтр выезжает назад, дверь закрывается]
Mater Внимание, все! Мой лучший друг, Молния МакКуин, просит тишины.
[кричит]
Mater Абсолютной тишины!
[Мэтр сигналит, МакКуин смеётся]
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Cruz Ramirez Я раньше смотрела тебя по телевизору, как ты летал в воздухе. Ты казался бесстрашным. Хотела бы я знать, что это такое.
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Lightning McQueen Я иду за тобой, Шторм.
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Natalie Certain [по телевизору] Мир гонок меняется.
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Даррелл Картрип Невероятно!
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Sally Carrera Я скучаю по тебе, Молния, мы все скучаем.
Lightning McQueen [вздыхает] Попробуй что-нибудь сейчас, а?
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Bob Cutlass Потрясающе!
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Bob Cutlass Счастливое число семь!
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Smokey Yunick Ну что, добавим жару!
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[последние реплики]
Lightning McQueen Ну что, готов начать тренировки?
Cruz Ramirez Не знаю. Ты готов снова проигрывать?
Lightning McQueen О! Надеюсь, у тебя есть твоя пушистая подушка.
Cruz Ramirez Надеюсь, у тебя есть твой поддон для капель!
Lightning McQueen Понадобился мой поддон, и я... вздремнул?
Cruz Ramirez Ну давай, старик!
Lightning McQueen Луиджи?
Luigi Вперёд!
Lightning McQueen Тачка Молния, Круз Рамирес: Ура!
[Они гоняются вокруг утёса Вилли]
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Smokey Yunick Здесь мы впервые учились гонять.
Lightning McQueen В лесу?
River Scott Скажем так, на нас всегда "светила" луна.
Lightning McQueen А?
Louise Nash Если "луна" не "светила", нам не приходилось... ну, не важно!
Junior Moon Мы гоняли самогон, болван!
Lightning McQueen А!
Smokey Yunick Кстати, без фар... только на ощупь!
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Lightning McQueen Жизнь — как пляж, а потом — езда.
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Natalie Certain [про Шторм] Максимальная скорость на 1,2% выше!
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Bob Cutlass [говорит о Шторми] Победа номер 3 для новичка-сенсации!
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Natalie Certain Шторм — это отдельный класс. И одна из главных причин — тренировки на новейших передовых симуляторах. Эти машины создают виртуальный гоночный опыт такой реалистичный, что настоящим гонщикам даже не нужно выходить на трассу.
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Bob Cutlass Способность Шторма держать эту линию — нечто невиданное.
Darrell Cartrip Четыре подряд? Ты шутишь?
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Natalie Certain Джексон Шторм сегодня установил новый рекорд, проехав самый быстрый круг в истории.
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Doc Hudson Ха. Это не гонки. Даже не воскресная прогулка. Это был один круг, а гонки — пятьсот таких. Все борются за место, круг за кругом, внутри, снаружи, в дюймах друг от друга, но ни разу не касаясь. Вот что такое гонки!
Lightning McQueen Ну, с таким как Док Хадсон не поспоришь.
Doc Hudson Как верно. Как верно!
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Doc Hudson Если слишком газанёшь — улетишь в цветы!
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[Повторяющаяся фраза]
Гвидо Папарацци.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Нэйтан Филлион
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