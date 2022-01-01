«Тачки» – американская трилогия полнометражных мультфильмов в комедийном жанре, созданная режиссером Джоном Лассетером. Мультипликационные картины сняты студией Pixar. Серия посвящена Джо Рэнфту, который погиб в автомобильной аварии за 10 месяцев до выхода первой части.
Сюжет рассказывает о вселенной антропоморфных автомобилях. Чрезмерно уверенный в себе Маккуин с прозвищем «Молния» внезапно оказывается вдали от родного мира, где он был прославленным и жил под светом вспышек от фотокамер прессы. Теперь он находится в маленьком городке, жители которого гостеприимно встречают автомобиль, хоть тот и привел в негодность дорожное покрытие. Знаменитого гонщика ждет полная неизвестность, где действуют непривычные ему законы.
Каждый персонаж мультипликационной ленты – запоминающаяся личность. Здесь есть семья владельцев уютного кафе, продавцы шин, восхищающиеся Феррари, машинка-хиппи, продающая топливо, и, конечно же, множество автомобилей с абсолютно разными характерами. Сценаристы тщательно проработали всех героев, за что картины получила отдельную похвалу со стороны критиков.
Если поначалу Маккуин не в восторге от своего нового места жительства, то со временем он привязывается к Радиаторному Раю. Он сдружился с его обитателями, привык к спокойствию маленького городка и уже не хочет покидать его. Но его ждет гонка в Калифорнии и новые спортивные достижения. Он нехотя уезжает в Калифорнию, чтобы вновь попробовать свои силы на гоночном треке. Что сулит ему участие в состязании и к чему приведут «Молнию» последующие события?
Сюжет затрагивает темы честности, любви и важности взаимной поддержки. Мультфильм получил высокие оценки и стал замечательной картиной для семейного просмотра с детьми.
Полюбившаяся зрителям история о живых автомобилях вызвала появление сиквела. Вторая часть рассказывает о том, как уже знакомый «Молния» Маккуин и его друг Мэтр волей сложившихся обстоятельств оказываются втянутыми в шпионские проделки международных масштабов.
Агент Турбо сообщает своему напарнику, что ему нужна срочная помощь. Финн пробирается в указанное Лалендом место и выясняет, что в преступлении замешана банда дефектных старых автомобилей, а самого Турбо превратили в прессованную груду металла.
Тем временем «Молния» после соревнований возвращается домой и узнает, что мистер Карданвал, миллиардер, защищающий экологию, и первый во всем мире электромобиль, устраивает гонки. Элитные состязания будут проходить на трех трассах и рекламировать биотопливо. Маккуин соглашается участвовать в необычной гонке, а попутно неразлучным друзьям предстоит отчаянная схватка со злом.
Злой профессор вместе со своей преступной шайкой собирается сорвать мировое соревнование по гонкам – нельзя допустить, чтобы его коварная задумка осуществилась!
«Молния» Маккуин снова готовится показать публике, что он еще может выкладываться на гоночной трассе. Он уже добился мирового признания, но чем дальше – тем сложнее даются ему новые соревнования, а конкуренты тем временем не дремлют. Все новые и новые автомобили, мощные и технологичные, выходят на треки. Маккуина вот-вот запишут в категорию пенсионеров, но разве может честолюбивый гонщик позволить считать себя устаревшим? Машина начинает усердные тренировки, чтобы предстать в полной боеготовности. «Молнии» придется сразиться с молодым и наглым гонщиком, а его верные друзья и механик Крус поддержат его стремления и подарят надежду. Возможно, Маккуину предстоит переосмыслить всю свою жизнь…