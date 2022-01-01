В каком порядке смотреть все части мультфильма «Тачки» по хронологии

«Тачки», 2006

Сюжет рассказывает о вселенной антропоморфных автомобилях. Чрезмерно уверенный в себе Маккуин с прозвищем «Молния» внезапно оказывается вдали от родного мира, где он был прославленным и жил под светом вспышек от фотокамер прессы. Теперь он находится в маленьком городке, жители которого гостеприимно встречают автомобиль, хоть тот и привел в негодность дорожное покрытие. Знаменитого гонщика ждет полная неизвестность, где действуют непривычные ему законы.

Каждый персонаж мультипликационной ленты – запоминающаяся личность. Здесь есть семья владельцев уютного кафе, продавцы шин, восхищающиеся Феррари, машинка-хиппи, продающая топливо, и, конечно же, множество автомобилей с абсолютно разными характерами. Сценаристы тщательно проработали всех героев, за что картины получила отдельную похвалу со стороны критиков.

Если поначалу Маккуин не в восторге от своего нового места жительства, то со временем он привязывается к Радиаторному Раю. Он сдружился с его обитателями, привык к спокойствию маленького городка и уже не хочет покидать его. Но его ждет гонка в Калифорнии и новые спортивные достижения. Он нехотя уезжает в Калифорнию, чтобы вновь попробовать свои силы на гоночном треке. Что сулит ему участие в состязании и к чему приведут «Молнию» последующие события?

Сюжет затрагивает темы честности, любви и важности взаимной поддержки. Мультфильм получил высокие оценки и стал замечательной картиной для семейного просмотра с детьми.

«Тачки 2», 2011.

Полюбившаяся зрителям история о живых автомобилях вызвала появление сиквела. Вторая часть рассказывает о том, как уже знакомый «Молния» Маккуин и его друг Мэтр волей сложившихся обстоятельств оказываются втянутыми в шпионские проделки международных масштабов.

Агент Турбо сообщает своему напарнику, что ему нужна срочная помощь. Финн пробирается в указанное Лалендом место и выясняет, что в преступлении замешана банда дефектных старых автомобилей, а самого Турбо превратили в прессованную груду металла.

Тем временем «Молния» после соревнований возвращается домой и узнает, что мистер Карданвал, миллиардер, защищающий экологию, и первый во всем мире электромобиль, устраивает гонки. Элитные состязания будут проходить на трех трассах и рекламировать биотопливо. Маккуин соглашается участвовать в необычной гонке, а попутно неразлучным друзьям предстоит отчаянная схватка со злом.

Злой профессор вместе со своей преступной шайкой собирается сорвать мировое соревнование по гонкам – нельзя допустить, чтобы его коварная задумка осуществилась!

«Тачки 3», 2011

«Молния» Маккуин снова готовится показать публике, что он еще может выкладываться на гоночной трассе. Он уже добился мирового признания, но чем дальше – тем сложнее даются ему новые соревнования, а конкуренты тем временем не дремлют. Все новые и новые автомобили, мощные и технологичные, выходят на треки. Маккуина вот-вот запишут в категорию пенсионеров, но разве может честолюбивый гонщик позволить считать себя устаревшим? Машина начинает усердные тренировки, чтобы предстать в полной боеготовности. «Молнии» придется сразиться с молодым и наглым гонщиком, а его верные друзья и механик Крус поддержат его стремления и подарят надежду. Возможно, Маккуину предстоит переосмыслить всю свою жизнь…