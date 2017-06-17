Наша рецензия

Как быстро ни бегай, а от ржавчины не убежишь. Десять лет «Молния» Маккуин гонял по автодромам, улыбаясь во весь капот. Десять лет он взлетал на вершины самых разных чемпионатов, оставляя соперником с носом и расквашенным бампером. Десять лет хорошенькие легковушки всех моделей и марок сходили по своему кумиру с ума – и восторженно гудели сиренами, как только Маккуин появлялся на горизонте. И вдруг всё закончилось. «Молнию» обогнали. Один раз. Второй. Третий.…