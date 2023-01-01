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Тачки 3
Тачки 3, 2017: актеры и роли
Cars 3
Тачки 3
2017 / США
Трейлер
7.8
Оцените
87
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Тачки 3, 2017: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Брайан Фи
Brian Fee
В ролях
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Арми Хаммер
Armie Hammer
В прокате
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