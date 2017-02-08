Наша рецензия

Каждый день Евпатия Коловрата начинается, как предыдущий. Каждое утро Евпатий Коловрат пытается вспомнить, кто он такой. И всё ему кажется, что он тринадцатилетний подросток, и что бьется он с татарвой – и бьется насмерть. Потому и связывают каждую ночь Коловрата веревками: знает жена его, что вскочит он спозаранку и драться начнет. С женою, правда, Евпатию повезло: терпит Настена его беспамятство, терпит – и каждое утро мучительно долго ему рассказывает, что он не мальчик уже, что…