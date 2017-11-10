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Илья Малаков
Илья Малаков
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Илья Малаков
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Дата рождения
2 октября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Рязань, СССР (Россия)
Биография Ильи Малакова
Родился 2 октября 1990 года. Рязань, СССР (Россия).
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Фильмография Ильи Малакова
Мария. Спасти Москву
военный, драма
2021, Россия
0.0
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.0
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«Я хотел бы сыграть не китайца, не вьетнамца, не монгола, а человека…» – интервью с актером из «Легенды о Коловрате» Александром Цоем
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10 ноября 2017 15:47
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15 июля в Городище Старая Рязань состоялась презентация предстоящего отечественного блокбастера «Легенда о Коловрате», которая прошла в рамках патриотического праздника «Старая
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18 июля 2017 01:14
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1 июня 2017 01:18
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Сделанные губы и недостоверная игра: герои «Янычара» возмутили россиян
Поклонники недовольны новым историческим сериалом.
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3 марта 2022 14:05
Пародия на «Великолепный век»: новый сериал «Янычар» взбесил россиян
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1 марта 2022 12:45
«Великолепный век» по-русски: зрители отказываются смотреть сериал «Янычар»
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