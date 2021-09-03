Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гэвин О'Коннор
Гэвин О'Коннор
Gavin O'Connor
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Гэвин О'Коннор
Gavin O'Connor
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Гэвин О'Коннор
Режиссер. Родился в 1964 году. Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Гэвин О'Коннор
Вне игры
спорт, драма
2020, США
6.0
Расплата
драма
2016, США
7.0
Джейн берет ружье
драма, боевик, вестерн
2016, США
7.0
Воин
драма, боевик
2011, США
7.0
Гордость и слава
криминал, драма
2008, США
8.0
Эдем
драма
2008, Ирландия
5.0
Чудо/Мираж на льду
драма, исторический
2004, США
7.0
Перекати-поле
драма, комедия
1999, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом может получить сиквел
В дальнейшем франшизу планируют расширить до трех фильмов.
Написать
3 сентября 2021 15:44
Сиквел «Отряда самоубийц» снимет Гэвин О’Коннор
Студия Warner Bros. определилась с режиссером, который поставит сиквел «Отряда самоубийц» после снявшего оригинал Дэвида Эйра: постановщиком и сценаристом «Отряда самоубийц 2»
Написать
7 сентября 2017 09:25
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России