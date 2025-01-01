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Киноафиша Подборки Фильмы про аутистов: список лучших

Фильмы про аутистов: список лучших

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Рай под ногами матерей
Рай под ногами матерей
драма 2024, Кыргызстан
8.0
Папа
Папа
комедия 2023, США
6.0
Никто не спасет тебя
Никто не спасет тебя
ужасы, фантастика, триллер 2023, США
6.0
Знакомьтесь – Вайолет
Знакомьтесь – Вайолет
комедия, драма, мелодрама 2022, США
5.0
Мьюзик
Мьюзик
драма, мюзикл 2021, США
4.0
Зеровилль
Зеровилль
драма, комедия 2019, США
5.0
Особенные
Особенные
комедия 2019, Франция
7.0
Медный человек
Медный человек
драма, семейный 2019, Италия
5.0
Наездник
Наездник
драма 2017, США
7.0
Расплата
Расплата
драма 2016, США
7.0
Анимированная жизнь
Анимированная жизнь
документальный 2016, США
7.0
Замечательная жизнь
Замечательная жизнь
мелодрама, драма 2016, США
4.0
X+Y
X+Y
драма 2014, Великобритания
7.0
Жутко громко и запредельно близко
Жутко громко и запредельно близко
драма 2012, США
6.0
Антон тут рядом
Антон тут рядом
документальный 2012, Россия
7.0
Меня зовут Кхан
Меня зовут Кхан
драма, мелодрама 2010, Индия
7.0
Тэмпл Грандин
Тэмпл Грандин
драма, биография 2010, США
8.0
Солнечный мальчик
Солнечный мальчик
документальный 2009, Исландия
7.0
Ее зовут Сабина
Ее зовут Сабина
документальный 2007, Франция
7.0
Снежный пирог
Снежный пирог
драма 2006, Великобритания / Канада
7.0
Босиком по мостовой
Босиком по мостовой
комедия, драма, мелодрама 2005, Германия
7.0
Без ума от любви
Без ума от любви
комедия, мелодрама 2005, США
6.0
Оазис
Оазис
мелодрама, драма 2002, Южная Корея
6.0
Я - Сэм
Я - Сэм
драма 2001, США
7.0
Меркурий в опасности
Меркурий в опасности
боевик, драма, триллер 1998, США
6.0
Что гложет Гилберта Грэйпа?
Что гложет Гилберта Грэйпа?
драма 1993, США
7.0
Человек дождя
Человек дождя
драма 1988, США
8.0
Свидетель
Свидетель
триллер, драма, криминал 1985, США
7.0
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Фильмы про аутистов могут быть важным способом повышения осведомленности и понимания об аутизме. Они могут демонстрировать разнообразные аспекты жизни людей с аутизмом, способствуя созданию более эмпатичного и включающего общества. Подобные фильмы показывают смелые и вдохновляющие истории, освещая таланты, уникальные качества и жизненные вызовы, с которыми сталкиваются люди с аутизмом. Кроме того, фильмы про аутистов могут вдохновить креативность и стимулировать к обсуждению важных тем, связанных с признанием разнообразия и важностью включения.

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