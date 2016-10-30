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Расплата - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Расплата. Трейлер 2

Расплата. Трейлер 2

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Дата публикации: 28 июля 2016
Расплата – Кристиан Вульф - гений в математике, который предпочитает общение с цифрами, чем с людьми. Под прикрытием скромного работника бухгалтерской конторы, он на самом деле работает аудитором для самых опасных преступных организаций в мире. Когда на его след садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов под руководством Рэя Кинга, Кристиан принимает решение найти «честного» клиента и провести проверку счетов в компании, занимающейся производством инновационной робототехники. Там сотрудница финансового отдела обнаруживает несоответствие в финансах на миллионы долларов. Однако, после того, как Кристиан начинает расследовать дело, происходит серия убийств.
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SKY 30 октября 2016, 20:10
Оценка
Расплата - хорошее кино - всем рекомендую :)
30 октября 2016, 20:10 Ответить
Ilyas31spb 2 ноября 2016, 21:46
Оценка
Перемудрили, но смотрится не плохо.
2 ноября 2016, 21:46 Ответить
daniil74 4 ноября 2016, 17:32
Оценка
Отличный фильм,держит до конца.
4 ноября 2016, 17:32 Ответить
Vitale Marina 11 декабря 2016, 23:40
Оценка
Странный постер фильма, этот постер не о фильме. Правильнее было опубликовать другой вариант.
11 декабря 2016, 23:40 Ответить
Vitale Marina 11 декабря 2016, 23:43
Оценка
Отличный фильм!
11 декабря 2016, 23:43 Ответить
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