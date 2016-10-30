Расплата
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Кристиан Вульф - гений в математике, который предпочитает общение с цифрами, чем с людьми. Под прикрытием скромного работника бухгалтерской конторы, он на самом деле работает аудитором для самых опасных преступных организаций в мире. Когда на его след садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов под руководством Рэя Кинга, Кристиан принимает решение найти «честного» клиента и провести проверку счетов в компании, занимающейся производством инновационной робототехники. Там сотрудница финансового отдела обнаруживает несоответствие в финансах на миллионы долларов. Однако, после того, как Кристиан начинает расследовать дело, происходит серия убийств.
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