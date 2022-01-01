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Все части «Бегущий в лабиринте»
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Все части «Бегущий в лабиринте»

«Бегущий в лабиринте» – молодежный фильм в жанре антиутопии. В его основе лежит одноименное произведение Д. Дэшнера.

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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
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7.0
фантастика, боевик, триллер
2018, США
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер
2015, США
Бегущий в лабиринте
Бегущий в лабиринте
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, детектив, фантастика
2014, США
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Жанр
Все Фантастика Боевик Триллер Детектив
Страна
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В каком порядке смотреть все части фильма «Бегущий в лабиринте»

«Бегущий в лабиринте», 2014

Томас просыпается в лифте, который опускает его в центр огромного лабиринта с высокими стенами. Он не помнит, какой была жизнь до этого, чем он занимался, как проводил свободное время, ничего не знает о родителях – только свое имя и возраст. Кроме Томаса, в таинственном месте находится несколько десятков таких же парней. Ежемесячно в лабиринт доставляют еще одного человека. Ребята выращивают для себя пищу, всеми силами пытаются выжить и найти выход из зловещего места. Но на локации кишат монстры и другие опасные создания, надежно охраняющие дорогу к свободе. Вскоре ряды пленников снова пополняются новичком. Неожиданно прибывший оказывается девочкой. Тереза находится в тяжелой коме, а в ее руках зажата записка со странным содержанием. Возможно, она не новая жертва, а долгожданная надежда на спасение. Ребята прикладывают все усилия, чтобы привести девочку в сознание и узнать, как им спастись.

«Бегущий в лабиринте: Испытание огнем», 2015

После того, как герои первого фильма выбрались из таинственного лабиринта, прошло некоторое время. Ребята хотят начать новую жизнь и забыть об ужасных событиях, но их находит странная организация с названием «Порок». Ее руководителей интересуют выжившие подростки, которые оказались единственными подопытными, сумевшими спастись и выбраться из огромной ловушки. Как выясняется, лабиринт был только начальным испытанием, а впереди – новая изощренная западня. Томас и его друзья снова оказываются в сложной ситуации. На этот раз они переносятся в огромную пустыню. Компания принимает решение не останавливаться, а любой ценой пытаться перейти раскаленные песчаные просторы, но это сложная, почти непосильная задача. Бродя под изнуряющими лучами безжалостного солнца, герои встречают местных жителей, которых изуродовал неизвестный вирус. Получится ли у команды Томаса найти лекарство от страшной болезни? Ведь это, возможно, и есть главное задание этого испытания. В поисках средства от вируса ребятам предстоит отчаянно бороться за свою жизнь, преодолевая все новые и новые трудности.

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», 2018

Третий фильм серии продолжает повествование об увлекательных, но очень опасных приключениях Томаса, который старательно пытается предотвратить вымирание всего человечества. Парень смог выбраться из лабиринта и выжить в аду пустыни, а теперь ему предстоит продолжить поиски лекарства от смертельного заболевания, выкосившего уже половину населения земного шара. Пока люди массово умирают от вируса, тайная организация продолжает вести собственную игру. В ее руках – друг Томаса, Минхо, на котором корпорация планирует проводить эксперименты. Из крови парня собираются получить целебную сыворотку. Времени на то, чтобы спасти людей, все меньше. Впереди героям предстоит нападение на последний город, контролируемый «Пороком». Получится ли у них захватить его и предотвратить гибель цивилизации?

«Бегущий в лабиринте 4», 2020

Основной сюжет подошел к концу, но у антиутопии есть четвертая часть, дополняющая трилогию. В последнем фильме планируется рассказать о тех местах, которые не были раскрыты в первых трех – почему Томас стал исследователем, для чего был нужен лабиринт изначально. Точная дата выхода четвертой серии пока остается неизвестной, но создатели планировали выпустить ее в конце 2020 года.

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