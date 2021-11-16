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Кэтрин МакНамара
Кэтрин МакНамара
Katherine McNamara
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Кэтрин МакНамара
Katherine McNamara
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Дата рождения
22 ноября 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Кэтрин МакНамары
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Фильмография Кэтрин МакНамары
В поисках тебя
драма, мелодрама
2021, США
6.0
Измена
драма, мелодрама, триллер
2021, США
5.0
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер
2018, США
7.0
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
боевик, триллер
2015, США
7.0
"Старый" новый год
мелодрама, комедия
2011, США
7.0
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Звезда «Стрелы» Кэтрин МакНамара исполнит ведущую роль в триллере «Сахар»
Она сыграет вместе с Жасмин Скай Сарин, Эриком Брюно и Спенсером Листом.
Написать
16 ноября 2021 13:28
Канал CW представил трейлер кроссовера «Армагеддон» в рамках сериала «Флэш»
Кроссовер стартует 16 ноября и будет включать пять эпизодов.
Написать
20 октября 2021 15:42
Восьмой сезон «Флэша» начнется с масштабного кроссовера, в котором появятся многие персонажи «Вселенной Стрелы»
Продюсер сериала обещает «поистине эпические моменты и огромные сюрпризы».
Написать
27 августа 2021 15:01
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