Подпрыгивая на каждой кочке и гремя всеми болтами, по пустыне мчится полусгнившая колымага. Она догоняет поезд – тоже явно знавший лучшие времена. В нем перевозят иммунов – подростков, невосприимчивых к зомби-вирусу, успевшему уничтожить почти всех людей. Впрочем, кое-кто всё-таки умудряется выживать. Есть даже Город, свободный пока от чумы – собственно, именно туда иммунов-то и везут. Везут, потому что кучке ученых нужна их кровь – как материал для врачебных…
В 3D смотреть не советую, портится всё впечатление от экшена.
Первая часть кстати была неплохая - необычный сюжет, атмосфера страха, интересный социум внутри лабиринта. После него не было такого разочарования, как будто разные люди снимали, хотя это и не так.
Ограничение у фильма 16+
По имеющимся данным это финал истории
Как по мне , думаю, нужно было сделать больший акцент на эмоциях, взаимоотношениях героев, добавить намного БООООЛЬШЕ ЧУВСТВ.( СЦЕНУ СМЕРТИ НЬЮТА И ПРОЩАНИЯ С НИМ РЕБЯТ Я БЫ ПЕРЕСНЯЛА ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ - НО, ОПЯТЬ ЖЕ, В РАМКАХ ТОГО, ЧТО БЫЛО ПОКАЗАНО, БОЛЬШЕ , ЧЕМ КТО - ЛИБО, В ЭТОЙ СЦЕНЕ ВЫЛОЖИЛСЯ ИМЕННО ТОМАС САНГСТЕР ; В ИГРЕ ДИЛАНА О`БРАЙЕНА МНЕ ЛИЧНО НЕ ХВАТИЛО НУЖНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТДАЧИ - ВСЕ БЫЛО КАК - ТО СКОМКАНО..., ИЗ -- ЗА ЭТОГО ОСТАЛСЯ КАКОЙ -ТО ОСАДОК - НЕКОЕ ЧУВСТВО НЕЗАВЕРШЕННОСТИ, НЕРАЗРЕШЕННЫЙ АККОРД...
НО!!!!!!!!!!! - отдам должное сцене, в которой Томас читает письмо Ньюта - вот это было сильно!!! Это послужило ключом к сердцу тех зрителей, у которых не было слез на сцене смерти Ньюта ...достойно, сильно, проникновенно - именно так , как и просила концовка последнего фильма трилогии ,ТА САМАЯ кульминация для последней главы истории жизни глейдеров и их лабиринта.
P.S. - НЕ ТЕРЯЕМ НАДЕЖДУ ЕЩЕ РАЗ УВИДЕТЬ ЛУЧИ СОЛНЦА НА СТЕНАХ ГЛЕЙДА( поклонники трилогии Джеймса Дешнера поймут ) и все вместе верим в воскрешение Ньютаааа ;))) 😇 😋 😏 😏 😏 😝 😝 😝 Подробнее на https://www.kinoafisha.info/reviews/8327242/
Положительные отзывы об этом кинчике точно от любителей сериала "Воронины" :)
а дальше какая-то "Обитель Сойки Зла" - избранные борются с вирусами, зомби и со своей непобедимостью!
картинка и игра актёров хороши, но сюжет, мне не понравился; посматривал на таймер, когда уже конец.
5 баллов из 10ти - посмотрел и забыл, на один раз фильм!
Закончилась еще одна антиутопическая молодежная франшиза – "Бегущий в лабиринте". Из-за серьезной травмы, полученной на съемках Диланом ОʼБрайеном, исполнителем главной роли – Томаса, выход фильма затянулся на 3 года. Мне, как наверное и многим другим, хотелось настроиться на восприятие продолжения, поэтому я вернусь к предыстории сюжета "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти".
Существует некая территория – Глэйд, окруженная Лабиринтом. Все подростки, попадая в Глэйд на подземном лифте, испытывают временный провал в памяти, но потом вспоминают только свое имя и не знают, почему они здесь очутились. Организуя коммуну, ребята – глэйдеры постепенно налаживают жизнь, и в те промежутки, когда открываются ворота в Лабиринт, высылают специальных бегунов для его исследования и поисков выхода. Только с прибытием Томаса, который быстро зарабатывает авторитет и становится бегуном, поиски увенчались успехом и с большими потерями, прорвавшись через организацию П.О.Р.О.К., ведущую над ними исследования, они покидают лабораторию и попадают в руки военных, вывозящих глэйдеров из пустыни в надежное место.
Наконец, ребята узнают то, что становится для них шоком: цивилизация практически вымирает от смертельного вируса, превращающего людей в так называемых Шизов, "зараженных", а города разрушены и стерты с лица Земли. Ученые ищут вакцину, чтобы остановить это безумие, но сопротивляемостью к вирусу обладают только группы подростков, над которыми велись эксперименты, их называют "иммунами". Только чистая случайность помогает глэйдерам открыть, что Лабиринт был не один, а неизвестные военные – сторонники П.О.Р.О.К.а. Теперь уже начинается бег наших героев с бесконечной погоней и их преследованиями через пустыню и разрушенные города. Глэйдеров ведет цель – найти в горах повстанческую группу "Правая рука".
Поиски отряда достались ребятам нелегко: они столкнулись с предательством той, кому верили – Терезы (Кая Скоделарио), и при нападении на лагерь повстанцев боевиками схвачен их друг – бегун Минхо (Ли Ги-хон). Глэйдеры участвуют в боевой операции по спасению захваченных иммунов, но Минхо среди них нет. След от похитителей ведет в единственный сохранившийся Последний город, который является по сути тем же лабиринтом и где П.О.Р.О.К. проводит завершающие эксперименты по созданию сыворотки, но какой ценой!? Минхо едва удается сохранить разум от того, что над ним "творят" ученые. Для его спасения в Город отправляется отряд, возглавляемый Томасом, а с ним и его верные друзья – Ньют (Томас Сэнгстер), Бренда (Роза Салазар) и другие. Они или прорвутся в цитадель, найдя Минхо и получив ответы на мучившие их вопросы, или погибнут.
«Бегущий в лабиринте» – общее название для всей франшизы – базируется на постапокалиптических молодежных романах Джеймса Дэшнера. Их отличительной особенностью является то, что в каждой части есть загадка, есть бегущие и есть территории, которые в своей основе являются Лабиринтами. Наши герои бегут из Глэйда через Лабиринт, через пустыню, заброшенные города и горы и конец их пути – лабиринт Последнего города. По сути, бег в лабиринте – это лейтмотив всех трех фильмов.
Все три части "Бегущего" смотрятся по-разному. Первая часть, наиболее приближенная к литературному источнику, поражает своей загадкой, тайной Лабиринта, которую пытаются разгадать глэйдеры. Сочные краски поляны, заросли деревьев контрастируют с механизмом Лабиринта и существами, его населяющими. Но еще более они контрастируют с пустыней и разрушенными городами, а также теми персонажами, которые встречаются на пути отряда во второй и третьей частях. Это таинственная организация П.О.Р.О.К., ведущая исследования вакцины весьма варварскими способами, и их боевики, кроме того, зараженные вирусом, называемые шизы, и уцелевшие, избежавшие заражения люди, пытающиеся выжить в нечеловеческих условиях.
Достижением франшизы является то, что режиссер Уэс Болл доводит трилогию до конца, до логического завершения, когда понятны мотивы всех героев и ясна судьба каждого персонажа. Третья часть – "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" – сохраняет только канву литературного источника и отличается от двух предыдущих фильмов тем, что она наиболее насыщена экшеном. Поражает масштаб зрелища, его динамичность и драматизм: схватка за схваткой, погони, сложные военные операции, штурм города... Конечно, нестыковки тут есть и они заметны: еще вчерашние дети, выросшие в условиях Глэйда, т.е. полной изоляции, теперь отважные, метко стреляющие бойцы, владеющие боевыми искусствами и отважно вступившие в борьбу со спецотрядами П.О.Р.О.К.а, притом довольно успешно, а их умениям и отваге нет числа. Вероятно, это издержки жанра, но смотрится захватывающе!
Не знаю, брал ли режиссер "Бегущего в лабиринте" пример с других молодежных франшиз-антиутопий, таких, например, как "Голодные игры, на мой взгляд, образец в данном жанре кино и экранизации романа-антиутопии, чего я не могу сказать о "Дивергенте", где довольно интересный первый фильм перешел в менее удачный второй, а далее смотреть не хочется. Но, надо отметить, "Лекарство от смерти" в целом достойно завершил цикл "Бегущего в лабиринте": это фильм с проработанной историей, где все сюжетные линии сведены к логическому концу, и особенно он станет интересен тем, кто увлеченно следил за историей героев и хочет знать ее завершение, а также для поклонников антиутопий Джеймса Дэшнера.
До встречи в кино!
Фильм мне очень понравился. Ходили на сеанс в 3д. Великолепные спецэффекты, соответствующий этому фильму пейзаж. Яркий и запоминающийся фильм. А актёры...в этом фильме самые красивые и самые классные актёры. Их игра великолепна.
Этот фильм является финалом. Продолжительность более двух часов, он не затянут и интересен на протяжении всего фильма. Очень сильно отличается от первых двух частей, более масштабный, события стали развиваться совершенно в другую сторону. В этой части больше боевика, больше напряжения, переживаний за любымых персонажей, больше событий. В этой части мы видим на сколько опасен и масштабен вирус, как компания ПОРОК, не смотря не на что, пытается добыть лекарство, они готовы пожертвовать даже самыми лучшеми иммунами. Конец очень расстроил. Даже не ожидала такого исхода событий. Верила в лучшее, до последнего. Хоть это и финал, все же очень хочется увидеть продолжение...хотя вероятность продолжения очень мала. Но я всё-равно буду ждать.
Нисколько не пожалела , что потратила два с лишним часа на просмотр. Впечатления остались самые положительные. Кино не забываемое. Всегда удивлялась почему на этот фильм столько негативных отзывов, не с одним таким отзывом я не согласна.Кстати, серия фильмов бегущий в лабиринте , совершенно не совпадает с событиями книг этой серии. Так что такие же фанаты как и я , советую Вам прочитать ещё и книги!
Мой любимый Бегущий...
Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти был в прокате в прошлом году, но моя любовь к этому фильму не прошла. Я являюсь большим фанатом Бегущего в лабиринте. Обожаю все три части. Фильм мне очень понравился. Ходили на сеанс в 3д. Великолепные спецэффекты, соответствующий этому фильму пейзаж. Яркий и запоминающийся фильм. А актёры...в этом фильме самые красивые и самые классные актёры. Их игра великолепна. Этот фильм является финалом. Продолжительность более двух часов, он не затянут и интересен на протяжении всего фильма. Очень сильно отличается от первых двух частей, более масштабный, события стали развиваться совершенно в другую сторону. В этой части больше боевика, больше напряжения, переживаний за любымых персонажей, больше событий. В этой части мы видим на сколько опасен и масштабен вирус, как компания ПОРОК, не смотря не на что, пытается добыть лекарство, они готовы пожертвовать даже самыми лучшеми иммунами. Конец очень расстроил. Даже не ожидала такого исхода событий. Верила в лучшее, до последнего. Хоть это и финал, все же очень хочется увидеть продолжение...хотя вероятность продолжения очень мала. Но я всё-равно буду ждать. Нисколько не пожалела , что потратила два с лишним часа на просмотр. Впечатления остались самые положительные. Кино не забываемое. Всегда удивлялась почему на этот фильм столько негативных отзывов, не с одним таким отзывом я не согласна.Кстати, серия фильмов бегущий в лабиринте , совершенно не совпадает с событиями книг этой серии. Так что такие же фанаты как и я , советую Вам прочитать ещё и книги!
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