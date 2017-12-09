Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Киноафиша Фильмы Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти Отзывы о фильме «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»
The Maze Runner: The Death Cure Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти 2018 / США
7.7 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Подпрыгивая на каждой кочке и гремя всеми болтами, по пустыне мчится полусгнившая колымага. Она догоняет поезд – тоже явно знавший лучшие времена. В нем перевозят иммунов – подростков, невосприимчивых к зомби-вирусу, успевшему уничтожить почти всех людей. Впрочем, кое-кто всё-таки умудряется выживать. Есть даже Город, свободный пока от чумы – собственно, именно туда иммунов-то и везут. Везут, потому что кучке ученых нужна их кровь – как материал для врачебных…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Антон Хромов 9 декабря 2017, 14:31
ожидаю выпуск крутой трилогии фильма о Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти!
9 декабря 2017, 14:31 Ответить
Маргарита Герасимова 22 января 2018, 00:30
В ожидании финала...
22 января 2018, 00:30 Ответить
вероника суслова 27 января 2018, 21:25
Оценка
очень крутой фильм мне очень понравилось всем советую
27 января 2018, 21:25 Ответить
Татьяна 27 января 2018, 23:50
Оценка
Если отключить логику и оставить эмоции, то фильму я бы поставила 10 из 10. Захватывающее действие, стрельба, погони, трюки - всего предостаточно! Конец фильма - не на бис. Так и хочется сказать - ну ребята, вы попали - толпа детей с кучкой взрослых хрен знает где, в палатках у моря - прям каникулярный пикник, счастливый финал). (У Ноя хотя бы животные были)
27 января 2018, 23:50 Ответить
Alessia 30 января 2018, 20:10
Оценка
Фильм интересный, понравился. Плохо только то, что за 2 года я почти забыла что было в двух предыдущих частях. А Минхо так сильно поправился! В первом фильме он был такой стройный и симпатичный. Видимо бегал много по лабиринту на съемках:) А в этом фильме он в основном сидит:)
В 3D смотреть не советую, портится всё впечатление от экшена.
30 января 2018, 20:10 Ответить
Costa Sinkon 1 февраля 2018, 00:18
Оценка
Фильм полный трэш. Не только сюжет сам по себе, это ладно, я знал на что шел, но то, как сняты боевые сцены это просто ниже плинтуса - бегать под шквалом пуль прикрываясь от них своей же рукой, гонять от летающего крейсера на джипе по пустыне а тот все мимо стреляет, ну никак не попасть - уже сейчас это бред а с оружием будущего просто дикость, а как вагон и автобус цепляли крюками под дождем из пуль - хотелось встать и уйти и часть зрителей так и сделала. Низкобробный фильм класса Б который можно посмотреть неискушенным подросткам или же просто как тупой ржачный трэш если есть настрой на это.
Первая часть кстати была неплохая - необычный сюжет, атмосфера страха, интересный социум внутри лабиринта. После него не было такого разочарования, как будто разные люди снимали, хотя это и не так.
1 февраля 2018, 00:18 Ответить
владимир мамаев 1 февраля 2018, 15:54
Оценка
Фильм для детей до 6 лет. Идея в принципе хорошая, но фильм такой тупой и наивный как комикс.
1 февраля 2018, 15:54 Ответить
владимир мамаев 1 февраля 2018, 15:56
в ответ на сообщение вероника суслова от 27 января 2018, 21:25
Оценка
В чем крутой? Для детей до 6 лет, все притянуто за уши, одна глупость.
1 февраля 2018, 15:56 Ответить
Zzz 3 февраля 2018, 22:04
Оценка
Ходили семьей, очень понравился фильм, не разочаровал, динамичный....жаль финал трагичный.
3 февраля 2018, 22:04 Ответить
lovenachos 3 февраля 2018, 22:43
Оценка
2 часа жизни потрачены впустую. Фильм состоит из стрелялок, низкого качества. Много нелепых моментов. В общем скучновато. Не советую.
3 февраля 2018, 22:43 Ответить
igorulanov99 5 февраля 2018, 17:58
Фильм от 6+ или 16+ не понятно просто
5 февраля 2018, 17:58 Ответить
Киноафиша.инфо 6 февраля 2018, 11:39
в ответ на сообщение igorulanov99 от 5 февраля 2018, 17:58
Добрый день!
Ограничение у фильма 16+
6 февраля 2018, 11:39 Ответить
igorulanov99 6 февраля 2018, 18:07
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 6 февраля 2018, 11:39
Ладно,спасибо
6 февраля 2018, 18:07 Ответить
Алина Юзвитская 6 февраля 2018, 20:21
Оценка
Очень классный фильм !!!!!! Всем советую! !!!!! Скажите , а ещё будут выпуски? ??????
6 февраля 2018, 20:21 Ответить
Киноафиша.инфо 7 февраля 2018, 11:15
в ответ на сообщение Алина Юзвитская от 6 февраля 2018, 20:21
Алина, добрый день!
По имеющимся данным это финал истории
7 февраля 2018, 11:15 Ответить
Fringe Ne 15 февраля 2018, 21:46
Оценка
Сразу скажу, я поклонница данной франшизы, но и у меня найдутся свои " но". Первое осмысленное желание , которое пришло в голову, сменив тайфун царивших там эмоций спустя минут 10 после просмотра последней части трилогии, - было: " дайте мне весь актерский состав, команду техников , операторов, световиков ... вообщем, всю съемочную команду , работавшую над третьей частью " Бегущего в лабиринте", и я ЛИЧНО пересниму как минимум 2/3 фильма ....со всеми нужными( ДА, ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ, НУЖНЫМИ,. РЕЖИССЕР) моментами, с эпизодами, которые вырезали, с большей долей логики и главами из книги, к которым все - таки НАДО БЫЛО обратиться и в экранизации)))фуух...
Как по мне , думаю, нужно было сделать больший акцент на эмоциях, взаимоотношениях героев, добавить намного БООООЛЬШЕ ЧУВСТВ.( СЦЕНУ СМЕРТИ НЬЮТА И ПРОЩАНИЯ С НИМ РЕБЯТ Я БЫ ПЕРЕСНЯЛА ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ - НО, ОПЯТЬ ЖЕ, В РАМКАХ ТОГО, ЧТО БЫЛО ПОКАЗАНО, БОЛЬШЕ , ЧЕМ КТО - ЛИБО, В ЭТОЙ СЦЕНЕ ВЫЛОЖИЛСЯ ИМЕННО ТОМАС САНГСТЕР ; В ИГРЕ ДИЛАНА О`БРАЙЕНА МНЕ ЛИЧНО НЕ ХВАТИЛО НУЖНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТДАЧИ - ВСЕ БЫЛО КАК - ТО СКОМКАНО..., ИЗ -- ЗА ЭТОГО ОСТАЛСЯ КАКОЙ -ТО ОСАДОК - НЕКОЕ ЧУВСТВО НЕЗАВЕРШЕННОСТИ, НЕРАЗРЕШЕННЫЙ АККОРД...
НО!!!!!!!!!!! - отдам должное сцене, в которой Томас читает письмо Ньюта - вот это было сильно!!! Это послужило ключом к сердцу тех зрителей, у которых не было слез на сцене смерти Ньюта ...достойно, сильно, проникновенно - именно так , как и просила концовка последнего фильма трилогии ,ТА САМАЯ кульминация для последней главы истории жизни глейдеров и их лабиринта.
P.S. - НЕ ТЕРЯЕМ НАДЕЖДУ ЕЩЕ РАЗ УВИДЕТЬ ЛУЧИ СОЛНЦА НА СТЕНАХ ГЛЕЙДА( поклонники трилогии Джеймса Дешнера поймут ) и все вместе верим в воскрешение Ньютаааа ;))) 😇 😋 😏 😏 😏 😝 😝 😝 Подробнее на https://www.kinoafisha.info/reviews/8327242/
15 февраля 2018, 21:46 Ответить
Kris Tina 20 марта 2018, 18:07
Оценка
Класный фильмец просто шикарный
20 марта 2018, 18:07 Ответить
Владимир Shepitko 24 апреля 2018, 19:19
Атмосферу антиутопии уничтожили идеальные прически и ухоженность главных героев. Про предсказуемый сюжет говорить вообще не хочется.
Положительные отзывы об этом кинчике точно от любителей сериала "Воронины" :)
24 апреля 2018, 19:19 Ответить
Андрей 23 мая 2018, 14:05
Оценка
первая часть была потрясающая!
а дальше какая-то "Обитель Сойки Зла" - избранные борются с вирусами, зомби и со своей непобедимостью!
картинка и игра актёров хороши, но сюжет, мне не понравился; посматривал на таймер, когда уже конец.
5 баллов из 10ти - посмотрел и забыл, на один раз фильм!
23 мая 2018, 14:05 Ответить
Katniss 16 октября 2018, 00:28
Оценка
Из каждого лабиринта всегда есть выход

Закончилась еще одна антиутопическая молодежная франшиза – "Бегущий в лабиринте". Из-за серьезной травмы, полученной на съемках Диланом ОʼБрайеном, исполнителем главной роли – Томаса, выход фильма затянулся на 3 года. Мне, как наверное и многим другим, хотелось настроиться на восприятие продолжения, поэтому я вернусь к предыстории сюжета "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти".

Существует некая территория – Глэйд, окруженная Лабиринтом. Все подростки, попадая в Глэйд на подземном лифте, испытывают временный провал в памяти, но потом вспоминают только свое имя и не знают, почему они здесь очутились. Организуя коммуну, ребята – глэйдеры постепенно налаживают жизнь, и в те промежутки, когда открываются ворота в Лабиринт, высылают специальных бегунов для его исследования и поисков выхода. Только с прибытием Томаса, который быстро зарабатывает авторитет и становится бегуном, поиски увенчались успехом и с большими потерями, прорвавшись через организацию П.О.Р.О.К., ведущую над ними исследования, они покидают лабораторию и попадают в руки военных, вывозящих глэйдеров из пустыни в надежное место.

Наконец, ребята узнают то, что становится для них шоком: цивилизация практически вымирает от смертельного вируса, превращающего людей в так называемых Шизов, "зараженных", а города разрушены и стерты с лица Земли. Ученые ищут вакцину, чтобы остановить это безумие, но сопротивляемостью к вирусу обладают только группы подростков, над которыми велись эксперименты, их называют "иммунами". Только чистая случайность помогает глэйдерам открыть, что Лабиринт был не один, а неизвестные военные – сторонники П.О.Р.О.К.а. Теперь уже начинается бег наших героев с бесконечной погоней и их преследованиями через пустыню и разрушенные города. Глэйдеров ведет цель – найти в горах повстанческую группу "Правая рука".

Поиски отряда достались ребятам нелегко: они столкнулись с предательством той, кому верили – Терезы (Кая Скоделарио), и при нападении на лагерь повстанцев боевиками схвачен их друг – бегун Минхо (Ли Ги-хон). Глэйдеры участвуют в боевой операции по спасению захваченных иммунов, но Минхо среди них нет. След от похитителей ведет в единственный сохранившийся Последний город, который является по сути тем же лабиринтом и где П.О.Р.О.К. проводит завершающие эксперименты по созданию сыворотки, но какой ценой!? Минхо едва удается сохранить разум от того, что над ним "творят" ученые. Для его спасения в Город отправляется отряд, возглавляемый Томасом, а с ним и его верные друзья – Ньют (Томас Сэнгстер), Бренда (Роза Салазар) и другие. Они или прорвутся в цитадель, найдя Минхо и получив ответы на мучившие их вопросы, или погибнут.

«Бегущий в лабиринте» – общее название для всей франшизы – базируется на постапокалиптических молодежных романах Джеймса Дэшнера. Их отличительной особенностью является то, что в каждой части есть загадка, есть бегущие и есть территории, которые в своей основе являются Лабиринтами. Наши герои бегут из Глэйда через Лабиринт, через пустыню, заброшенные города и горы и конец их пути – лабиринт Последнего города. По сути, бег в лабиринте – это лейтмотив всех трех фильмов.

Все три части "Бегущего" смотрятся по-разному. Первая часть, наиболее приближенная к литературному источнику, поражает своей загадкой, тайной Лабиринта, которую пытаются разгадать глэйдеры. Сочные краски поляны, заросли деревьев контрастируют с механизмом Лабиринта и существами, его населяющими. Но еще более они контрастируют с пустыней и разрушенными городами, а также теми персонажами, которые встречаются на пути отряда во второй и третьей частях. Это таинственная организация П.О.Р.О.К., ведущая исследования вакцины весьма варварскими способами, и их боевики, кроме того, зараженные вирусом, называемые шизы, и уцелевшие, избежавшие заражения люди, пытающиеся выжить в нечеловеческих условиях.

Достижением франшизы является то, что режиссер Уэс Болл доводит трилогию до конца, до логического завершения, когда понятны мотивы всех героев и ясна судьба каждого персонажа. Третья часть – "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" – сохраняет только канву литературного источника и отличается от двух предыдущих фильмов тем, что она наиболее насыщена экшеном. Поражает масштаб зрелища, его динамичность и драматизм: схватка за схваткой, погони, сложные военные операции, штурм города... Конечно, нестыковки тут есть и они заметны: еще вчерашние дети, выросшие в условиях Глэйда, т.е. полной изоляции, теперь отважные, метко стреляющие бойцы, владеющие боевыми искусствами и отважно вступившие в борьбу со спецотрядами П.О.Р.О.К.а, притом довольно успешно, а их умениям и отваге нет числа. Вероятно, это издержки жанра, но смотрится захватывающе!

Не знаю, брал ли режиссер "Бегущего в лабиринте" пример с других молодежных франшиз-антиутопий, таких, например, как "Голодные игры, на мой взгляд, образец в данном жанре кино и экранизации романа-антиутопии, чего я не могу сказать о "Дивергенте", где довольно интересный первый фильм перешел в менее удачный второй, а далее смотреть не хочется. Но, надо отметить, "Лекарство от смерти" в целом достойно завершил цикл "Бегущего в лабиринте": это фильм с проработанной историей, где все сюжетные линии сведены к логическому концу, и особенно он станет интересен тем, кто увлеченно следил за историей героев и хочет знать ее завершение, а также для поклонников антиутопий Джеймса Дэшнера.


До встречи в кино!
16 октября 2018, 00:28 Ответить
masanoveca77 25 июня 2019, 05:36
Оценка
Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти был в прокате в прошлом году, но моя любовь к этому фильму не прошла. Я являюсь большим фанатом Бегущего в лабиринте. Обожаю все три части.
Фильм мне очень понравился. Ходили на сеанс в 3д. Великолепные спецэффекты, соответствующий этому фильму пейзаж. Яркий и запоминающийся фильм. А актёры...в этом фильме самые красивые и самые классные актёры. Их игра великолепна.
Этот фильм является финалом. Продолжительность более двух часов, он не затянут и интересен на протяжении всего фильма. Очень сильно отличается от первых двух частей, более масштабный, события стали развиваться совершенно в другую сторону. В этой части больше боевика, больше напряжения, переживаний за любымых персонажей, больше событий. В этой части мы видим на сколько опасен и масштабен вирус, как компания ПОРОК, не смотря не на что, пытается добыть лекарство, они готовы пожертвовать даже самыми лучшеми иммунами. Конец очень расстроил. Даже не ожидала такого исхода событий. Верила в лучшее, до последнего. Хоть это и финал, все же очень хочется увидеть продолжение...хотя вероятность продолжения очень мала. Но я всё-равно буду ждать.
Нисколько не пожалела , что потратила два с лишним часа на просмотр. Впечатления остались самые положительные. Кино не забываемое. Всегда удивлялась почему на этот фильм столько негативных отзывов, не с одним таким отзывом я не согласна.Кстати, серия фильмов бегущий в лабиринте , совершенно не совпадает с событиями книг этой серии. Так что такие же фанаты как и я , советую Вам прочитать ещё и книги!
25 июня 2019, 05:36 Ответить
masanoveca77 25 июня 2019, 12:20
Оценка
Беги и не останавливайся!
Мой любимый Бегущий...
Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти был в прокате в прошлом году, но моя любовь к этому фильму не прошла. Я являюсь большим фанатом Бегущего в лабиринте. Обожаю все три части. Фильм мне очень понравился. Ходили на сеанс в 3д. Великолепные спецэффекты, соответствующий этому фильму пейзаж. Яркий и запоминающийся фильм. А актёры...в этом фильме самые красивые и самые классные актёры. Их игра великолепна. Этот фильм является финалом. Продолжительность более двух часов, он не затянут и интересен на протяжении всего фильма. Очень сильно отличается от первых двух частей, более масштабный, события стали развиваться совершенно в другую сторону. В этой части больше боевика, больше напряжения, переживаний за любымых персонажей, больше событий. В этой части мы видим на сколько опасен и масштабен вирус, как компания ПОРОК, не смотря не на что, пытается добыть лекарство, они готовы пожертвовать даже самыми лучшеми иммунами. Конец очень расстроил. Даже не ожидала такого исхода событий. Верила в лучшее, до последнего. Хоть это и финал, все же очень хочется увидеть продолжение...хотя вероятность продолжения очень мала. Но я всё-равно буду ждать. Нисколько не пожалела , что потратила два с лишним часа на просмотр. Впечатления остались самые положительные. Кино не забываемое. Всегда удивлялась почему на этот фильм столько негативных отзывов, не с одним таким отзывом я не согласна.Кстати, серия фильмов бегущий в лабиринте , совершенно не совпадает с событиями книг этой серии. Так что такие же фанаты как и я , советую Вам прочитать ещё и книги!
25 июня 2019, 12:20 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 31 комментарий
Флэш
Флэш 3 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 15 комментариев
Король неба 2 комментария
14+: Продолжение
14+: Продолжение 17 комментариев
Вызов
Вызов 235 комментариев
КАРАнтин
КАРАнтин 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 191 комментарий
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь 1 комментарий
Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 1 комментарий
Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение 5 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 27 комментариев
Красный рубин
Красный рубин 1 комментарий
До рассвета 7 комментариев
Солярис
Солярис 2 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 8 комментариев
Помилование
Помилование 7 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 21 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 3 комментария
Мумиёшки
Мумиёшки 2 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 13 комментариев
Переводчик
Переводчик 3 комментария
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App