Наша рецензия

Подпрыгивая на каждой кочке и гремя всеми болтами, по пустыне мчится полусгнившая колымага. Она догоняет поезд – тоже явно знавший лучшие времена. В нем перевозят иммунов – подростков, невосприимчивых к зомби-вирусу, успевшему уничтожить почти всех людей. Впрочем, кое-кто всё-таки умудряется выживать. Есть даже Город, свободный пока от чумы – собственно, именно туда иммунов-то и везут. Везут, потому что кучке ученых нужна их кровь – как материал для врачебных…