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Ласко Аткинс
Ласко Аткинс Lasco Atkins
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Ласко Аткинс

Lasco Atkins

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Ласко Аткинс

Родился в 1981 году. Гонконг.

Популярные фильмы

Союзники 7.4
Союзники (2016)
Иностранец 7.3
Иностранец (2016)
Надоело 7.2
Надоело (2018)

Фильмография Ласко Аткинс

На подъеме 6.6
На подъеме
комедия, драма 2024, Великобритания
Надоело 7.2
Надоело
комедия 2018, Великобритания
Тарзан. Легенда 7
Тарзан. Легенда The Legend of Tarzan
боевик, приключения 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Эдди «Орел» 7.2
Эдди «Орел» Eddie the Eagle
драма, спорт 2016, Великобритания / США / Германия
Рецензия
Иностранец 7.3
Иностранец The Foreigner
триллер, боевик 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Союзники 7.4
Союзники Allied
триллер 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Уна 7
Уна Una
драма, триллер 2016, Великобритания / США / Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Легкие деньги 5.9
Легкие деньги Good People
триллер, драма 2014, США
Смотреть трейлер
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