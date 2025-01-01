Ты и я... Ты и я — как час и одиннадцать минут. Видишь, мы ближе друг к другу, чем к остальным. Победа, поражение — это для мелких. Такие, как мы, прыгают, чтобы освободить душу. Мы — единственные двое, кто сегодня может войти в историю. Если мы сделаем меньше, чем можем, при всем мире, это убьет нас изнутри. Навсегда.