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Киноафиша Фильмы Эдди «Орел» Цитаты из фильма Эдди «Орел»

Цитаты из фильма Эдди «Орел»

Eddie Edwards Какие-нибудь советы?
Bronson Peary Не умирай?
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Terry Назови мне хоть одного, хоть одного британского прыгуна с трамплина!
Eddie Edwards Я. Эдди Эдвардс. Я собираюсь быть в команде.
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Matti Nykänen Ты и я... Ты и я — как час и одиннадцать минут. Видишь, мы ближе друг к другу, чем к остальным. Победа, поражение — это для мелких. Такие, как мы, прыгают, чтобы освободить душу. Мы — единственные двое, кто сегодня может войти в историю. Если мы сделаем меньше, чем можем, при всем мире, это убьет нас изнутри. Навсегда.
Eddie Edwards Удачи, Матти.
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Bjørn the Norwegian Coach Слова барона де Кубертена: "Самое главное — не победа, а участие"
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Eddie Edwards Меня выгоняли из всех команд, даже не дав шанса проявить себя.
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Official Speaker [На церемонии закрытия Олимпийских игр в Калгари] Вы побили мировые рекорды. Вы установили множество личных рекордов, а некоторые из вас даже взмылли в небо, словно орлы.
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Bronson Peary Ты будешь дураком. Они сделают из тебя дурака.
Eddie Edwards Я лучше буду трезвым дураком, чем пьяным трусом.
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Eddie Edwards [в сауне, когда его спрашивают, много ли он прыгал] Со вчерашнего дня.
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Eddie Edwards Ты думаешь, я сумасшедший?
Bronson Peary Да. Ты совсем с ума сошёл, чувак. Но, знаешь, чтобы заниматься этим спортом, надо быть немного сумасшедшим, да?
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Old Jumper [на вершине рампы, за спиной Эдди] Англичанин умрёт.
Subtitle Англичанин умрёт.
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Eddie Edwards [На вершине трамплина высотой 70 метров] Можешь мне помочь толчком?
Немецкий прыгун на лыжах Толчком?
Eddie Edwards Это гораздо выше, чем я ожидал.
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Eddie Edwards Нет, алкоголь мне не подходит.
Bronson Peary Да и прыжки с трамплина тоже.
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Eddie Edwards [Заходит в сауну] Я — Эдди, и я... Боже, я голый!
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Janette Он сломает себе шею.
Terry А я ему шею сверну.
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Eddie Edwards Я просто хотел немного поговорить о том, что я — олимпийский прыгун с трамплина.
Bronson Peary У тебя больше шансов стать балериной, чем прыгуном.
Eddie Edwards Отлично. На самом деле я просто хотел пару советов.
Bronson Peary Сдавайся, совет бесплатный.
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Bronson Peary [показывая Эдди модели различных трамплинов] Я влюбился в этот спорт, чувак. Всё началось с этой малышки. Маленькой пятнадцатиметровой хитрюги. Если ты сумеешь её приземлить — значит, тебя уже затянуло в спорт, иначе и не стал бы пробовать. С сорокаметровой — когда падаешь, остаются синяки, думаю, тебе не надо объяснять, что это такое.
Eddie Edwards [смеётся] Прости.
Bronson Peary С семидесятиметровой — ломаются кости, и повезёт, если сможешь снова ходить. Девяноста метровая — богиня. Скажем так, на Диком Западе тебя уже мерили бы на гроб, ещё до лестницы. Никогда не забывай это, парень.
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Bronson Peary Эдди, послушай. У тебя больше самоотдачи, больше сердца и духа, чем у всех этих прыгунов вместе взятых. Абсолютно у всех. Чёрт возьми, я полгода пытался от тебя избавиться, чувак. Ты как жвачка на моей подошве, никогда не сдавался. Ты что, сейчас на Олимпиаде собираешься сдаться? Это твой момент. Ты — Эдди Орёл, братан. Я горжусь тобой. Я горжусь собой.
Eddie Edwards Ты понимаешь, что курить сигареты гораздо опаснее, чем прыгать с 90 метров?
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Eddie Edwards Мне нужно потренироваться прыжком.
Bronson Peary Что тебе нужно узнать, чего ты ещё не знаешь? Высота больше, чем раньше прыгал. Скорость выше, чем когда-либо был. Полетишь дальше, чем твой крошечный мозг сможет осознать, но это просто прыжок, чувак. Всё просто.
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Janette 90 метров, это сколько в футах?
Terry Ну, примерно триста.
[футы]
Terry ... Нет, на самом деле примерно двести девяносто пять.
[футы]
Terry .
Janette О боже.
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Eddie Edwards Ладно, тренер.
Bronson Peary Я тебе не тренер, понял? Серьёзно, тренер учит правильно прыгать. А я учу тебя приземляться, чтобы поскорее с тебя слезть. Понял?
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Bronson Peary Давай признаем, чувак, ты сделал самое трудное — у тебя хватило смелости сделать это, понял? Большинство людей только взглянут и навсегда отойдут в сторону. Но не Эдди Эдвардс.
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Эдди Эдвардс [Они берут снаряжение из комнаты находок] Пири, это же воровство?
Бронсон Пири Это же комната находок, чувак. Слушай, если бы кто-то на улице уронил десять баксов, и ты подобрал их, разве это было бы воровство?
Эдди Эдвардс Да.
Бронсон Пири А если он не знал, что потерял?
Эдди Эдвардс Тогда я бы отдал их на благотворительность или что-то в этом роде.
Бронсон Пири Эдди, ты и есть благотворительность.
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BBC Commentator [комментируя прыжок Эдди на Олимпиаде] Сказать, что его стиль необычен — это мягко сказано, но, похоже, именно так ему и надо.
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Eddie Edwards Так это тот момент, когда ты скажешь «Я же говорил»?
Bronson Peary Нет, это тот момент, когда я скажу, что без выпивки у тебя бы не хватило духу сделать этот прыжок. Как твой тренер, скажу — ты с ума сошёл.
Eddie Edwards Не знаю, что я себе думал.
Bronson Peary Но как твой друг, скажу — ты должен сделать это. Этот момент — твой.
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Дастин Таргет В любом случае, на Олимпиаде не будет любителей.
Эдди Эдвардс Я думал, что Олимпиада — это для любителей.
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Bronson Peary [Держа Эдди Эдвардса над головой] Самый потрясающий физический и эмоциональный опыт в твоей жизни, и это тот звук, который ты издаёшь?
Eddie Edwards Да, это в Англии.
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