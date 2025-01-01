Matti NykänenТы и я... Ты и я — как час и одиннадцать минут. Видишь, мы ближе друг к другу, чем к остальным. Победа, поражение — это для мелких. Такие, как мы, прыгают, чтобы освободить душу. Мы — единственные двое, кто сегодня может войти в историю. Если мы сделаем меньше, чем можем, при всем мире, это убьет нас изнутри. Навсегда.
Bronson Peary[показывая Эдди модели различных трамплинов]Я влюбился в этот спорт, чувак. Всё началось с этой малышки. Маленькой пятнадцатиметровой хитрюги. Если ты сумеешь её приземлить — значит, тебя уже затянуло в спорт, иначе и не стал бы пробовать. С сорокаметровой — когда падаешь, остаются синяки, думаю, тебе не надо объяснять, что это такое.
Bronson PearyС семидесятиметровой — ломаются кости, и повезёт, если сможешь снова ходить. Девяноста метровая — богиня. Скажем так, на Диком Западе тебя уже мерили бы на гроб, ещё до лестницы. Никогда не забывай это, парень.
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Bronson PearyЭдди, послушай. У тебя больше самоотдачи, больше сердца и духа, чем у всех этих прыгунов вместе взятых. Абсолютно у всех. Чёрт возьми, я полгода пытался от тебя избавиться, чувак. Ты как жвачка на моей подошве, никогда не сдавался. Ты что, сейчас на Олимпиаде собираешься сдаться? Это твой момент. Ты — Эдди Орёл, братан. Я горжусь тобой. Я горжусь собой.
Eddie EdwardsТы понимаешь, что курить сигареты гораздо опаснее, чем прыгать с 90 метров?
Bronson PearyЧто тебе нужно узнать, чего ты ещё не знаешь? Высота больше, чем раньше прыгал. Скорость выше, чем когда-либо был. Полетишь дальше, чем твой крошечный мозг сможет осознать, но это просто прыжок, чувак. Всё просто.