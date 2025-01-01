Bob Stone[говорит перед выпускниками школы]Быть героем собственной истории — это не про остановку злодеев или покорение гор. Это про преодоление обидчиков в твоей жизни, кем бы они ни были. Это про то, чтобы открыться всем и каждому. И понять, что в жизни самое важное — быть собой.
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Trevor[про Боба]Чувак, он всё ещё трусливый маленький п#д#р.
Calvin Joyner[сидит между двумя злым агентами ЦРУ]Я-я собираюсь, я собираюсь сказать вслух то, о чём все молчат. Ладно, во-первых, я... Я хочу извиниться перед вами. Потому что то, что вы, наверное, думаете, на самом деле не так. Это были несчастные случаи! Я знаю, вы сейчас такие: «Как можно случайно ударить кого-то прикладом и выстрелить в кого-то?» Но это может случиться. Хорошо? Сегодня — доказательство этого. Так что... Рад, что выговорился.
Calvin JoynerО, да перестань. Не делай так. Не делай этого со мной. Дай мне секунду, ладно? Не надо так сразу отвечать. Во-первых, к чёрту Марка Цукерберга, понял? Я принял, потому что это Фейсбук. И это невежливо — не принимать, да ещё и не знаю, видит ли человек с другой стороны, что я не принял. Вот почему я принял.
Bob StoneДа. Ты прав, СиДжей. Это много гомофобии от очень злого мужика. Тебе стоит сходить к специалисту. Но так как ты усугубил ситуацию, принеся, как я могу только предположить, нелегальное оружие в общественное место, подвергая опасности жизни невинных людей, я больше не могу с чистой совестью уйти и пошлёпать кого-то на парковке.
Calvin JoynerЭй, постой. Что там с той девчонкой, которая тебе в школе нравилась? О, Боже, чувак. Девчонка из "Дуги Хауэра". Ей было лет четырнадцать, но она как будто была выпускницей. В плаще ходила.