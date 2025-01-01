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Киноафиша Фильмы Полтора шпиона Цитаты из фильма Полтора шпиона

Цитаты из фильма Полтора шпиона

[из концовки с ошибками]
Calvin Joyner Ты разве не суперпупер агент? Ты же не Робби Вейрдихт. Ты — Боб Стоун!
Bob Stone Тсс! Это имя я придумал.
Calvin Joyner И что?
Bob Stone Это выдумка.
Calvin Joyner Что значит? Ты считаешь, что мистер Ти, Стинг и Скала... Ты правда думаешь, что эти ребята настоящие? Это всё тупые прозвища тупых людей.
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Bob Stone Ты — как Дензел в мини-формате.
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Calvin Joyner [получает iPad от агента ЦРУ] Эээ, это PornHub.
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Calvin Joyner Какую машину берём?
Bob Stone [бросает гранату под внедорожник] Не эту.
Calvin Joyner [быстро уходит] О, боже... О, боже.
[граната взрывается]
Calvin Joyner О, чёрт!
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Maggie Послушай, дорогая, мне кажется, нам стоит к кому-то обратиться.
Calvin Joyner К кому, что значит «к кому»? Что ты имеешь в виду?
Maggie К кому-то, типа, к терапевту.
Calvin Joyner Слушай, дорогая, чернокожие не ходят к терапевтам. Мы ходим в парикмахерские. Там мы обсуждаем свои проблемы. Или смотрим фильм «Парикмахерская». Вот и всё.
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[Кэлвин пытается сделать сальто и падает лицом вниз]
Phil Что это было, чёрт возьми?
Calvin Joyner Золотое сальто Джета.
Phil Да? Ну, у тебя это отвратительно получается.
Calvin Joyner Я знаю.
Phil Тогда зачем ты это сделал?
Calvin Joyner Отвлечение внимания.
[Боб появляется за спиной Фила и рвёт ему горло]
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Steve [смотрит порно на компьютере Калвина] Эй, скинь мне это.
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Bob Stone Вау, Джет! Ты просто потрясающая!
Calvin Joyner Ты так думаешь?
Bob Stone Что? Конечно!
Calvin Joyner Я просто не знал, какой образ выбрать в первый день в Агентстве.
Bob Stone Ты выглядишь как чёрный Уилл Смит, или что-то в этом роде!
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Calvin Joyner Он взял банан!
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Bob Stone Фил, когда всё это кончится, я тебе горло порву, как Патрик Суэйзи в «Рок-Хаусе».
Phil О, боже. Ты и «Рок-Хаус». Забудь уже этот фильм. Тогда отстой, сейчас отстой. П#здец Патрику Суэйзи!
Bob Stone Как ты смеешь.
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Bob Stone [говорит перед выпускниками школы] Быть героем собственной истории — это не про остановку злодеев или покорение гор. Это про преодоление обидчиков в твоей жизни, кем бы они ни были. Это про то, чтобы открыться всем и каждому. И понять, что в жизни самое важное — быть собой.
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Trevor [про Боба] Чувак, он всё ещё трусливый маленький п#д#р.
Calvin Joyner Знаешь, ты всё ещё му#к.
Trevor Да, ну, ты всё равно ниже моей кошки.
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Calvin Joyner [сидит между двумя злым агентами ЦРУ] Я-я собираюсь, я собираюсь сказать вслух то, о чём все молчат. Ладно, во-первых, я... Я хочу извиниться перед вами. Потому что то, что вы, наверное, думаете, на самом деле не так. Это были несчастные случаи! Я знаю, вы сейчас такие: «Как можно случайно ударить кого-то прикладом и выстрелить в кого-то?» Но это может случиться. Хорошо? Сегодня — доказательство этого. Так что... Рад, что выговорился.
Agent Pamela Harris Спокойно, мистер Джойнер. Я верю вам.
Calvin Joyner Спасибо.
Agent Pamela Harris Поверьте, я сразу вижу, когда передо мной напуганный до чертиков гражданский.
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Jared the Airport Security Guard Сэр, вы не можете здесь находиться. Это частный аэродром.
Calvin Joyner Понимаю, но у меня в этом холодильнике орган, который нужно срочно доставить.
Jared the Airport Security Guard Правда? Потому что у моей сестры была пересадка сердца в прошлом году, и орган не в таком ланчбоксе привозили.
Calvin Joyner Ну, боюсь вас разочаровать, но это, это не... это не сердце.
Jared the Airport Security Guard О, это не сердце?
Calvin Joyner Нет, не оно.
Jared the Airport Security Guard Хм. А что тогда?
Calvin Joyner Это член.
Jared the Airport Security Guard Ладно, вопросов у меня теперь куча.
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Phil Отличный бросок, сук#.
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Calvin Joyner Ты знаком с Фейсбуком?
Agent Pamela Harris Мы его просматриваем.
Calvin Joyner Он прислал мне запрос в друзья. Вот так, вот так всё и началось.
Agent Pamela Harris И ты принял?
Calvin Joyner О, да перестань. Не делай так. Не делай этого со мной. Дай мне секунду, ладно? Не надо так сразу отвечать. Во-первых, к чёрту Марка Цукерберга, понял? Я принял, потому что это Фейсбук. И это невежливо — не принимать, да ещё и не знаю, видит ли человек с другой стороны, что я не принял. Вот почему я принял.
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Bob Stone Нет, ты сейчас просто сногсшибательна.
Calvin Joyner Ты не смотришь человеку в глаза и такое говоришь.
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Calvin Joyner Пошли.
Bob Stone Нет. Мы никуда не уйдём, Джет. Всё это быстро закончится.
Thugged Out А как насчёт вот этого? Почему бы тебе с твоим парнем не извиниться перед Большим Риком, а потом не пойти пошлёпать друг друга на парковке?
Calvin Joyner Это, это многовато...
Bob Stone Да. Ты прав, СиДжей. Это много гомофобии от очень злого мужика. Тебе стоит сходить к специалисту. Но так как ты усугубил ситуацию, принеся, как я могу только предположить, нелегальное оружие в общественное место, подвергая опасности жизни невинных людей, я больше не могу с чистой совестью уйти и пошлёпать кого-то на парковке.
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Trevor Убери свою жопу с моей двери!
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Trevor Однажды толстяк — всегда толстяк. А? Докажи, что я не прав.
Calvin Joyner Боб, давай. Сделай то, что ты делал в баре.
[Боб видит своё отражение, каким он был в школе]
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Agent Pamela Harris Мистер Джойнер, было приятно с вами работать. Если решите сменить профессию, звоните.
Calvin Joyner Если я захочу вам позвонить, как с вами связаться?
Agent Pamela Harris Просто возьмите любой телефон в доме. Все они прослушиваются.
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Driver [подъезжает как раз перед началом стрельбы] Вы, ребята, заказали Убер?
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Bob Stone Ты когда-нибудь угонял самолёт?
Calvin Joyner Однажды я стырил немного "Старбёрст".
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[последние реплики]
Calvin Joyner Боб, это мой пиджак? Я не могу...
Bob Stone Да!
Calvin Joyner Погоди минутку.
Bob Stone Да!
Calvin Joyner О боже! Чувак, где ты это взял?
Bob Stone Ну, я в нём сплю почти каждую ночь, но сейчас он чистый, полностью норм. Да!
Calvin Joyner Чувак! Ты — лучший! Да!
Bob Stone Семейное объятие! Что?
Calvin Joyner Ох. Ладно.
Bob Stone Всё, пошли!
Calvin Joyner Хорошо. Ладно.
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Calvin Joyner Эй, постой. Что там с той девчонкой, которая тебе в школе нравилась? О, Боже, чувак. Девчонка из "Дуги Хауэра". Ей было лет четырнадцать, но она как будто была выпускницей. В плаще ходила.
Bob Stone Дарла МакГакиан.
Calvin Joyner Дарла МакГакиан. "Гадкая Гадюка." У неё не было косоглазия или что-то такое?
Bob Stone У неё их было двое.
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[первые реплики]
Тревор - 17 лет Чувак, я же говорил, Робби Уэйрдайхт принимает душ тут в первый урок.
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Maggie И что плохого в том, чтобы быть бухгалтером? Ты любишь свою работу.
Calvin Joyner Нет, работу любишь ты. Я просто хорош в своём деле. Это не одно и то же.
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Waitress О Боже, только бы он был католиком.
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Flunkie [смотрит, как Толстяк Робби танцует в душе] Знаешь, он на самом деле неплохой танцор.
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Waitress Привет, ребята, меня зовут Лекси. Скажите, если что-то понадобится.
Calvin Joyner Ок.
Waitress И я имею в виду, что угодно.
Bob Stone Окей-докей.
[Лекси смеётся]
Waitress Ты смешной! Ты когда-нибудь пользуешься Snap Chat?
Calvin Joyner О, нет, мы не...
Waitress [Лекси перебивает Кэлвина]
Waitress Я не с тобой говорила.
Bob Stone Нет-нет-нет. Нет, я так не делаю. Я просто переписываюсь со старым другом из школы.
Waitress Ах! Ты такая милая!
Waitress Я тоже считаю единорогов сексуальными.
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Bob Stone Можно угостить тебя мороженым?
Darla Да!
Darla [Шёпотом] Да! Да! Да! Да!
Darla У меня супернепереносимость лактозы, но ничего. Бросим кости!
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Calvin Joyner Чувак, я просто в шоке; раньше ты был толстым, Робби. Это полная трансформация, ты теперь как Геркулес или кто-то в этом роде. Что ты сделал? Давай, рассказывай, что ты сделал?
Bob Stone Да особо ничего.
Calvin Joyner Перестань!
Bob Stone Ладно, я сделал всего одну вещь.
Calvin Joyner Давай, мне надо знать.
Bob Stone Я занимался по шесть часов в день, каждый день, последние двадцать лет подряд. Ну, любой может, правда?
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Calvin Joyner Пусть к чёрту Марка Цукерберга!
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