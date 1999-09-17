Бриллиантовый полицейский, 1999

Майлс Логан - вор-виртуоз, который все-таки попался в руки полиции и угодил в тюрьму на два года. Но перед тем, как оказаться за решеткой, он успел спрятать ворованный бриллиант в вентиляционной трубе на стройке. Выйдя из заключения, он направляется к своему кладу, чтобы достать его, но узнает, что на этом месте построили… полицейский участок. Чтобы найти заначку, Майлсу приходится стать полицейским и устроиться на работу в то самое отделение.
Сумасшедший комедийный боевик про вора, ставшего полицейским детективом. Как? Майлз Логан, вор высочайшей квалификации, похищает тщательно охраняемый огромный бриллиант и, уходя от погони, прячет его в вентиляционном люке недостроенного здания. Через два года он выходит из тюрьмы, возвращается за камнем, но в здании располагается участок лос-анжелесской полиции. Делать нечего, и он делает себе документы детектива. Личное дело было так оформлено, что начальство рекомендовало Логану сразу же приступить к работе. Богатый профессиональный опыт вора помогает ему моментально раскрывать кражи. Его назначают начальником отдела краж...