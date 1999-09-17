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Бриллиантовый полицейский Бриллиантовый полицейский
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Blue Streak

Бриллиантовый полицейский, 1999

1999 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Майлс Логан - вор-виртуоз, который все-таки попался в руки полиции и угодил в тюрьму на два года. Но перед тем, как оказаться за решеткой, он успел спрятать ворованный бриллиант в вентиляционной трубе на стройке. Выйдя из заключения, он направляется к своему кладу, чтобы достать его, но узнает, что на этом месте построили… полицейский участок. Чтобы найти заначку, Майлсу приходится стать полицейским и устроиться на работу в то самое отделение.

  • Картина собрала хорошую кассу даже несмотря на то, что критики приняли ее очень прохладно. 
  • По сценарию, Дэйв Шаппелл, сыгравший Талли, должен был появиться в одном из эпизодов в женском платье, изображая проститутку. Актер наотрез отказался, его не удалось уговорить ни сценаристам, ни продюсерам. 
  • У создателей были планы насчет создания сиквела, которые так и не были реализованы. 
  • Еще до начала съемок планировалось, что фильм будет создаваться с расчетом на жесткий рейтинг R. В дальнейшем было решено делать картину под более мягкий рейтинг PG-13. Для этого нужно было внести изменения в сюжет и диалоги. Задачу выполнил сценарист Джон Август, выступивший в роли так называемого “сценарного доктора”.
  • Снаружи полицейский участок на самом деле представлял собой лишь фасад здания, прикрепленный к Центральной публичной библиотеке Лос-Анджелеса.

Сумасшедший комедийный боевик про вора, ставшего полицейским детективом. Как? Майлз Логан, вор высочайшей квалификации, похищает тщательно охраняемый огромный бриллиант и, уходя от погони, прячет его в вентиляционном люке недостроенного здания. Через два года он выходит из тюрьмы, возвращается за камнем, но в здании располагается участок лос-анжелесской полиции. Делать нечего, и он делает себе документы детектива. Личное дело было так оформлено, что начальство рекомендовало Логану сразу же приступить к работе. Богатый профессиональный опыт вора помогает ему моментально раскрывать кражи. Его назначают начальником отдела краж...

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 17 сентября 1999
Премьера в мире 17 сентября 1999
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $65 000 000
Режиссер
Лес Мэйфилд
В ролях
Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Питер Грин
Николь Ари Паркер
Грэм Беккел
Грэм Беккел
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бриллиантовый полицейский 3 постера
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Бриллиантовый полицейский

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