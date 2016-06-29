«Полтора шпиона»: Рецензия Киноафиши

Добрая комедия про шпионов

Фильмам про шпионов часто приписывают жанр боевик. Оно и понятно: шпионы не нужны там, где нет разборок, которые непременно кончатся преследованиями. Но «Полтора шпиона» — это шпионское кино, которое имеет жанр комедия и криминал. И комедия получалась неплохая.

Конечно, в этой истории есть погоня, даже есть перестрелки и взрывы. Но всё это получается по-доброму, как будто никто совсем не хочет никому угрожать. Даже серьёзных жертв в фильме нет: максимум, от чего могут страдать герои, это царапины и синяки. В фильме довольно много драк, но, несмотря на их напряжённость, кончаются они в итоге безобидно и сами выглядят скорее смешно, чем опасно.

Итак, перед нами новая картина режиссёра Роусона Маршалла Тёрбера («Мы – Миллеры») с Дуэйном Джонсоном и Кевином Хартом в главных ролях.

Кадр из фильма «Полтора шпиона»

По сюжету спустя 20 лет после окончания школы встречаются главные герои — самый успешный ученик школы кентавров Келвин и толстячок, над которым все смеются, Робби. Только спустя 20 лет они меняются ролями: Келвин, имеющий прозвище Золотая Ракета, страдает от того, что стал обычным офисным работником и не оправдал школьных надежд, а неудачник Робби становится супершпионом, на которого охотится правительство, обвиняя героя в убийстве. Золотая ракета становится невольным героем приключений своего старого школьного друга. Бедняга Келвин хочет отказаться от своей новой роли, но всё равно оказывается втянут в непонятную ему игру. Он пытается разобраться, кто из тех, с кем он имеет дело, злодей, а кто положительный герой. И вместе с Келвином зрителю приходится гадать об истинных лицах героев на протяжении всего фильма.

Кадр из фильма «Полтора шпиона»

Перед нами сентиментальный, простодушный шпион, развеивающий все стереотипы о том, что шпионы должны быть серьёзными и мужественными до предела. Шпион Боб любит единорогов и относится к окружающему миру предельно просто, не позволяя себе терять оптимизм ни при каких обстоятельствах. Этот шпион очень не похож на стереотипного героя-качка, которого можно ожидать, увидев плакат фильма. Кроме того, он ещё и знатный шутник, контрастирующий с серьёзным Келвином.

Правда, Скале Джонсону, видимо, такой персонаж не очень подошёл. Иногда его игра выглядит довольно неестественно, хоть он доволен своей необычной ролью шпиона-шутника: «Сценарий не мог не привлечь моё внимание. Меня подкупило то, что авторы поменяли нас с Кевином местами. Мне отдали комедийную роль, а Кевину, одному из величайших комиков нашего времени, досталась роль бесхитростного прямолинейного парня. Нам обоим пришлось попробовать что-то новое».

Кадр из фильма «Полтора шпиона»

Стоит отметить некоторую провокационность, которой не побоялись создатели фильма: в картине довольно много расистских шуточек. Это и самоирония Келвина, и комментарии Боба.

Интересно, что в фильме довольно много отсылок к некоторым знаменитым фильмам. Кроме того, в картине много сленга и атрибутов современной жизни, например, facebook.

В итоге из темы довольно агрессивной вышла добрая комедия, которую приятно смотреть на протяжении всего времени. А это почти 2 часа.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 7 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Полтора шпиона»