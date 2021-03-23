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Дэнни Пуди
Дэнни Пуди
Danny Pudi
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Дэнни Пуди
Danny Pudi
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Дата рождения
10 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дэнни Пуди
Родился 10 марта 1979 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Дэнни Пуди
Флора и Улисс
приключения, комедия, семейный
2021, США
6.0
Сообразим на четверых
комедия
2019, США
5.0
Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация
2017, США
6.0
Суперстюард
комедия
2015, США
4.0
Виджай и я
комедия
2014, Германия / Бельгия / Люксембург
4.0
Хорошенькая
драма, комедия
2013, США
6.0
Проклятье моей мамы
комедия
2012, США
7.0
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Дэнни Гловер и Мэтт Диллон получили роли в черной комедии «Американский мечтатель»
Главных героев сыграют Питер Динклэйдж и Ширли МакЛейн.
Написать
23 марта 2021 13:04
Disney+ представил трейлер семейной приключенческой комедии «Флора и Улисс»
Приключения прожорливой белки-супергероя стартуют на сервисе 19 февраля.
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15 января 2021 13:19
Звезды комедийного сериала «Сообщество» устроят онлайн-читку сценария
К коллегам присоединится создатель «Атланты» Дональд Гловер.
Написать
8 мая 2020 17:09
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