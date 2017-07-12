Зомбиллениум, 2017

«Зомбиллениум» — это необычный парк аттракционов: здесь работают настоящие оборотни, вампиры, зомби. И работают... вечно. Однажды в «Зомбиллениум» заявляется Эктор — молодой специалист по надзору за нормативно-правовым соответствием, - чтобы выяснить, насколько парк отвечает техническим требованиям. Проведя расследование, Эктор приходит к выводу, что парк необходимо закрыть. Френсису, управляющему парком вампиру, чтобы спасти свой бизнес приходится укусить Эктора. Так Эктор становится сотрудником парка и теперь вместе с другими работниками вынужден трудиться ради его процветания. Но в глубине души Эктор очень скучает по своей маленькой дочери, которая осталась там, за воротами парка.