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Заячья школа. По уши в приключениях Заячья школа. По уши в приключениях
Киноафиша Фильмы Заячья школа. По уши в приключениях
Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei / Rabbit School

Заячья школа. По уши в приключениях, 2017

2017 / Германия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Заячья школа. По уши в приключениях» - это немецкий мультфильм, снятый Уте фон Мюнхов-Полем («Малыш Додо», «Ворона-проказница»), который прекрасно подойдёт для семейного просмотра. Голоса персонажам подарили такие актёры, как Зента Бергер («Железный крест»), Фридрих фон Тун («Список Шиндлера»), Юля Бёве («Карлос») и другие. 

В центре сюжета картины «Заячья школа. По уши в приключениях» окажется юный кролик по имени Макс. Будучи мелким магазинным воришкой, он попадает в школу, где царят старомодные устои. Там он знакомится с очаровательной крольчихой Эмми, с которой он оказывается в гуще самых невероятных событий и узнаёт о том, что такое настоящая дружба.

-  «Заячья школа. По уши в приключениях» - это пятый полнометражный мультфильм Уте фон Мюнхов-Поля и первый, который оказался в российском прокате

Зайчонка Макса отправляют в старомодную школу. Там он знакомится с зайчихой Эмми, узнает сокровенные секреты Пасхи, сражается с семейством хитрых лисов и узнает, что такое настоящая дружба.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 июля 2017
Премьера в мире 1 февраля 2017
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Уте фон Мюнхов-Поль
Уте фон Мюнхов-Поль
В ролях
Зента Бергер
Фридрих фон Тун
Все актеры и съемочная группа
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Заячья школа. По уши в приключениях смотреть онлайн

Заячья школа. По уши в приключениях
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за 1 рубль
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Главный герой истории — заяц Макс живёт в городе и похож на довольно типичного неблагополучного подростка. Основную часть его времени занимают прогулки с друзьями, мелкое воровство и мечты вступить в какую-нибудь местную банду. Но очередная шалость, а именно полёт на радиоуправляемом самолёте, заносит его в далёкий лес, где и находится та самая заячья школа, которую в городе давно уже все считают мифом. Здесь зайцы с давних лет обучаются искусству разносить пасхальные яйца, оставаться…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Летние приключения в кинотеатре «Люксор». С 29 июня по 13 июля 2017 года каждый посетитель кинотеатров сети «Люксор» при предъявлении билета на детский сеанс может выиграть подарки от заячьей школы! В акции участвуют следующие
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30 июня 2017 17:36
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