Заячья школа. По уши в приключениях, 2017

«Заячья школа. По уши в приключениях» - это немецкий мультфильм, снятый Уте фон Мюнхов-Полем («Малыш Додо», «Ворона-проказница»), который прекрасно подойдёт для семейного просмотра. Голоса персонажам подарили такие актёры, как Зента Бергер («Железный крест»), Фридрих фон Тун («Список Шиндлера»), Юля Бёве («Карлос») и другие.

В центре сюжета картины «Заячья школа. По уши в приключениях» окажется юный кролик по имени Макс. Будучи мелким магазинным воришкой, он попадает в школу, где царят старомодные устои. Там он знакомится с очаровательной крольчихой Эмми, с которой он оказывается в гуще самых невероятных событий и узнаёт о том, что такое настоящая дружба.