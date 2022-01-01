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Смурфики: Затерянная деревня Смурфики: Затерянная деревня
Киноафиша Фильмы Смурфики: Затерянная деревня Кадры из мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня»
Smurfs: The Lost Village Смурфики: Затерянная деревня 2017 / США
6.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Кадры из мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня»

Вся информация о мультфильме
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