Наша рецензия

33 года. Ровно столько потребовалось бельгийскому художнику Пейо, чтобы создать бесконечную саморазвивающуюся графическую вселенную про маленький народ синих человечков, живущих где-то на закромах человеческой цивилизации. В целом, их быт довольно безоблачен и прямолинеен. Каждому воздаётся по заслугам его: умеешь ворчать, например — ворчи так, чтобы равных тебе не было, и звать тебя теперь будут Ворчун. Так и набралась целая деревня высококвалифицированных профессионалов, каждый в своей…