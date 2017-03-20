«Смурфики: Затерянная деревня»: Рецензия Киноафиши

Красный террор в синем патриархате

33 года. Ровно столько потребовалось бельгийскому художнику Пейо, чтобы создать бесконечную саморазвивающуюся графическую вселенную про маленький народ синих человечков, живущих где-то на закромах человеческой цивилизации. В целом, их быт довольно безоблачен и прямолинеен. Каждому воздаётся по заслугам его: умеешь ворчать, например — ворчи так, чтобы равных тебе не было, и звать тебя теперь будут Ворчун. Так и набралась целая деревня высококвалифицированных профессионалов, каждый в своей стезе, да при том в единственном экземпляре. Эдакая антиутопия, где всякий смурф знает своё «смурфячье» место, вне зависимости от целесообразности врождённого таланта. Лишь бы указам Папы Смурфа подчинялся, а там хоть столешницы грызи. И ведь грызёт один почётный гражданин, представляете! Ну, что поделать? Как говорится кесарю кесарево, а Богу Богово.

Кадр из фильма «Смурфики: Затерянная деревня»

Потом, конечно, Пейо, — автор комиксов, — приказал долго жить, мультсериал по его новеллам тоже прекратили. И все уже были готовы забыть о смурфах в магической независимой деревне с их папой-монархом, и о злобном Гаграмеле, который хочет эту магию украсть и подчинить себе маленький народец. Но шесть лет назад кинокомпания Sony решила воскресить уже остывающий дух бельгийской саги о независимости, и пустить этого Франкенштейна в народ.

Кадр из фильма «Смурфики: Затерянная деревня»

Так, «Смурфики» уже побывали и в Нью-Йорке, и во Франции в виде комбинированной съёмки, но большого успеха создателям не принесли. Перепугали только детей и взрослых отсутствием полноценной анимации и шуток. А посему было принято решение вернуться к корням: снять целиком мультипликационный фильм в старой-доброй сказочной деревне, как будто этого полувека работы над вселенной не бывало. И патриархата как такового тоже не было. Точнее, был, но настало время втоптать его в грязь. Теперь, юный зритель, будь мил довольствоваться феминизмом и принижением мужского «Я». Модно это сейчас, малыш, разве ты не знал? А про селфи слышал? А про скрытые шутки, которые можно понять только взрослым, но они априори не смешные? Тогда усаживайся поудобнее — впереди почти полтора часа вот этого вот всего невзрачного, зато в красочном мире.

Кадр из фильма «Смурфики: Затерянная деревня»

В целом, сюжет «Смурфиков» никогда не претендовал на звание гениальной истории. Скорее, это умелое использование кальки, которое на этот раз привела куда-то, мягко говоря, не туда. Причём «поворот не туда» в прямом смысле является завязкой «Затерянной деревни». Пока Смурфетта проходит процесс инициации и пытается найти своё предназначение в жизни, собратья стараются немного отвлечь барышню от тягостных дум безрассудным весельем. И вот в этом самом кутеже выясняется, что магический лес таит в себе не только удивительные растения и живность, — комары с клещами не в счёт, не сезон — но и других таинственных обитателей, подозрительно похожих на самих смурфов. Этот факт не даёт покоя юным непоседам, и они отправляются в опасное путешествие, преследуемые одержимым волшебником.

Кадр из фильма «Смурфики: Затерянная деревня»

Кто бы мог подумать, что по ту сторону баррикад, живут такие же маленькие синие человечки, только с матриархатом. И, естественно, девочки. Тут-то и раскрывается истинная суть очередного сиквела: за историей о дружбе и поддержке на самом деле кроется вопрос об объективизации женщины в обществе. Казалось бы, такие не самые завидные способности смурфов-девочек как «говорить, не задумываясь» и подозрительность вдруг становятся значительными плюсами по сравнению с талантами смурфов-мальчиков: глуповатый силач, недотёпа да умник тому пример. А тут и до разрешения конфликта недалеко. Причём, не в единстве мальчиков и девочек, чего бы стоило ожидать, а в том самом многозначительном матриархате. Серьёзно?

Кадр из фильма «Смурфики: Затерянная деревня»

Но, в целом мультфильм очень красочный. Это его несомненное преимущество. И, пожалуй, единственное, ведь этими красками не покрыть отсутствие динамики и хоть какого-либо юмора. Кстати, «Затерянная деревня» — один из редких случаев, когда местные шутки не нашли своей аудитории ни в трёхлетних детях, ни в их родителях, что, по меньшей мере, парадоксально. И даже приличный российский дубляж не покрыл сценарные прорехи. А жаль, ибо этот мультфильм хочется смотреть, хочется его слушать, но в конечном счёте не понимаешь, зачем?

«Смурфики», несмотря на череду провалов, всё равно останутся в сердцах миллионов, что будет побуждать режиссёров и художников вновь и вновь реанимировать бессмертную вселенную. Мы рады, правда! Только будем с опаской ждать того дня, когда кому-нибудь в голову вдруг не придёт идея о мотивации голубого цвета кожи маленьких жителей магического леса. Это ведь тоже модно, юный друг.

Евгений Антипин

В российском прокате с 30 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Смурфики: Затерянная деревня»