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Николай Валуев
Николай Валуев
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Николай Валуев
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Дата рождения
21 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Николая Валуева
Родился 21 августа 1973 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Николая Валуева
Ералаш в кино
семейный, детский, комедия
2017, Россия
0.0
Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация
2017, США
6.0
Старинные часы
детский, семейный
2011, Россия
0.0
Путь
приключения, боевик
2009, Россия
7.0
Каменная башка
боевик, драма, спорт
2008, Россия
7.0
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Статьи о персоне
Как выглядят и чем занимаются дети Николая Валуева?
Поклонники Валуева были уверены, что дети будут на него похожи.
Написать
5 июня 2022 12:53
"Коля, не бойся": победивший Милонова Джигурда вызвал на бой Валуева
Актер Никита Джигурда вошел в азарт после поединка с депутатом Госдумы (ГД) Виталием Милоновым. Он одолел 47-летнего политика в третьем раунде. Тяжеловес и депутат ГД Николай Валуев взялся за подготовку Милонова к реваншу. Ранее он заявил, что за полгода приведет своего коллегу в форму и подготовит к повторному бою с Джигурдой.
Написать
17 октября 2021 11:46
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