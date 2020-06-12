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Деми Ловато

Demi Lovato
Деми Ловато
Деми Ловато Demi Lovato
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Дата рождения
20 августа 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Личные связи
Селена Гомес
Селена Гомес
подруги
Биография Деми Ловато

Родилась 20 августа 1992 года. Альбукурке, Нью-Мексико, США.

Фильмография Деми Ловато
Евровидение: История огненной саги
Евровидение: История огненной саги
комедия, мюзикл, мелодрама 2020, США / Исландия / Канада
6.0
Распрекрасный принц
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия 2017, Канада
7.0
Смурфики: Затерянная деревня
Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация 2017, США
6.0
Программа защиты принцесс
Программа защиты принцесс
комедия, драма, семейный 2009, США
5.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Представлен трейлер комедии «Евровидение: История огненной саги» В центре сюжета — исландские музыканты-неудачники Ларс и Сигрит.
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12 июня 2020 11:40
Рэйчел МакАдамс и Уилл Феррелл в первом клипе-тизере комедии о «Евровидении» Ролик в сатирическом тоне обыгрывает клише, присущие участникам песенного конкурса.
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18 мая 2020 11:58
Деми Ловато снимется в финальном 11 сезоне сериала «Уилл и Грейс» Прощаться с эфиром и поклонниками «Уилл и Грейс» будет в максимально звездном составе.
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5 сентября 2019 14:40
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Статьи о персоне
Каминг-аут: Деми Ловато объявила о небинарности и попросила называть себя «они» Ранее звезда назвала себя пансексуалкой.
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19 мая 2021 15:54
Каминг-аут: Деми Ловато объявила себя пансексуалом и захотела усыновить детей После разрыва с женихом певица, по ее словам, стала воспринимать себя по-новому.
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30 марта 2021 13:59
Три инсульта и сердечный приступ: Деми Ловато рассказала, как едва не умерла из-за наркотиков Артистка до сих пор не может водить машину и на длительное время потеряла способность к чтению.
Написать
18 февраля 2021 16:24
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Селена Гомес
Селена Гомес Selena Gomez
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