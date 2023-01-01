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Смурфики: Затерянная деревня
Смурфики: Затерянная деревня, 2017: актеры и роли
Smurfs: The Lost Village
Смурфики: Затерянная деревня
2017 / США
Трейлер
6.3
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29
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Смурфики: Затерянная деревня, 2017: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Келли Эсбери
Kelly Asbury
В ролях
Мэнди Пэтинкин
Mandy Patinkin
Джек МакБрайер
Jack McBrayer
Дэнни Пуди
Danny Pudi
Джо Манганьелло
Joe Manganiello
Деми Ловато
Demi Lovato
Рэйн Уилсон
Rainn Wilson
Роли озвучивали
Алла Михеева
Николай Валуев
Ольга Шелест
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