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Смурфики: Затерянная деревня Смурфики: Затерянная деревня
Киноафиша Фильмы Смурфики: Затерянная деревня Смурфики: Затерянная деревня, 2017: актеры и роли
Smurfs: The Lost Village Смурфики: Затерянная деревня 2017 / США
6.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Смурфики: Затерянная деревня, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Келли Эсбери Келли Эсбери Kelly Asbury
В ролях
Мэнди Пэтинкин Мэнди Пэтинкин Mandy Patinkin Джек МакБрайер Джек МакБрайер Jack McBrayer Дэнни Пуди Дэнни Пуди Danny Pudi Джо Манганьелло Джо Манганьелло Joe Manganiello Деми Ловато Деми Ловато Demi Lovato Рэйн Уилсон Рэйн Уилсон Rainn Wilson
Роли озвучивали
Алла Михеева Алла Михеева Николай Валуев Николай Валуев Ольга Шелест Ольга Шелест
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
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2023, США, триллер, боевик, комедия
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Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
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Мира
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Заговор дьявола
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Турбозавры. Зимние приключения
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Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
На краю
На краю
2022, США, триллер
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