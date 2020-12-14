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Джеймс Фоули
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James Foley
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Джеймс Фоули
James Foley
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Дата рождения
28 декабря 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джеймс Фоули
Родился 28 декабря 1953 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джеймс Фоули
Пятьдесят оттенков свободы
мелодрама
2018, США
6.0
На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама
2017, США
7.0
Идеальный незнакомец
триллер, драма
2007, США
7.0
Афера
криминал, драма, триллер
2003, США / Канада / Германия
6.0
Камера
криминал, драма, триллер
1996, США
6.0
Страх
драма, триллер, ужасы
1996, США
6.0
Четвертак
драма
1995, США
6.0
Американцы
драма
1992, США
7.0
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