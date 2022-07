1 I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) ZAYN, Taylor Swift / Jack Antonoff 4:06

2 Not Afraid Anymore Halsey / Ashley Frangipane 3:47

3 Pray (feat. Rooty) JRY / Julian Bunetta 3:21

4 Lies In the Dark Tove Lo 3:41

5 No Running From Me Toulouse 3:12

6 One Woman Man John Legend / Toby Gad 4:05

7 Code Blue The-Dream / Christopher Stewart 4:45

8 Bom Bidi Bom Nick Jonas, Nicki Minaj 3:35

9 Helium Sia 4:12

10 Cruise (feat. Andrew Jackson) Kygo / Kyrre Gørvell-Dahll 3:44

11 The Scientist Corinne Bailey Rae / Will Champion 3:16

12 They Can’t Take That Away From Me José James / Джордж Гершвин 2:05

13 Birthday JP Cooper / Teemu Brunila 3:22

14 I Need a Good One (feat. Mark Asari) The Avener / Tristan Casara 3:48

15 Empty Pack of Cigarettes Joseph Angel / Jimmy Messer 3:51

16 What Would It Take Anderson East 3:59

17 What Is Love? Frances / Sophie Frances Cooke 4:08

18 On His Knees Дэнни Элфман 2:50