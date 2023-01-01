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На пятьдесят оттенков темнее
Награды и номинации фильма На пятьдесят оттенков темнее
Fifty Shades Darker
На пятьдесят оттенков темнее
2017 / США
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7.6
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100
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Золотая малина 2018
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
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