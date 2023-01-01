Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На пятьдесят оттенков темнее На пятьдесят оттенков темнее
Киноафиша Фильмы На пятьдесят оттенков темнее Награды и номинации фильма На пятьдесят оттенков темнее
Fifty Shades Darker На пятьдесят оттенков темнее 2017 / США
7.6 Оцените
100 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма На пятьдесят оттенков темнее

Вся информация о фильме
Золотая малина 2018 Золотая малина 2018
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Вместо детей Брежневой отойдет сиротам: как выглядит особняк Меладзе за 350 миллионов рублей
От этого самого популярного имени отказались в России: за границей над ним всегда смеялись
Настоящие летчики отказываются смотреть новый «Экипаж»: причина в этих 5 ляпах
Слова Ширвиндта о российском ТВ запишут в сборник афоризмов: надо же придумать такое
Сестра Асмус родила мулатку после курортного романа в Египте: взгляните, какой выросла
Все мальчишки были в нее влюблены: как сейчас выглядит Алиса Селезнева (фото)
В СССР на этот фильм все сходили по два раза: сейчас называют извращением
Связался с дурной компанией: Костомаров разочаровал людей необдуманным поступком
Особенный спортсмен: народ ахнул, увидев обаятельного сына Авербуха
Домохозяйка, но не как все: только взгляните на Анну Курникову после трех родов
Тест: вы хитрый, умный или находчивый?
Солидарны с россиянами: на Венецианском фестивале взвыли после появления Петрова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше