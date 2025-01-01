Jeffrey Allen Кто такой Василий Власлов?

Joshua Parks Русский еврей. Точнее, будущий босс русской мафии. Представь себе: Путин так боится этого парня, что четыре года назад посадил его в ГУЛАГ без предъявления обвинений. Жена Власлова, Ирина, с тех пор руководит организацией здесь. В открытую.

Jeffrey Allen Это большой плохой волк, детка. Чёртова Ла Кошер Ностра.