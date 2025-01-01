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Киноафиша Фильмы Три девятки Цитаты из фильма Три девятки

Цитаты из фильма Три девятки

Jeffrey Allen Уолтер? Детектив Аллен. Впервые вас грабят? Не айс, правда?
Walter Sims У них есть фотки моей семьи, моих дочерей, где мы живём, школа дочерей...
Jeffrey Allen Уолтер, ты — управляющий банком. Должен понимать, что монстр теперь цифровой. Осторожнее с тем, что ты инста-гуглишь-твиттеришь-фейсбукишь.
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[первые реплики]
Michael Atwood Чем больше делаем с этими ребятами...
Russell Welch Тем сильнее они нас душат. Чёртовы русские.
Michael Atwood Василий держал всё под контролем. По крайней мере, было понятно, на чём стоим. А эта сук#? Не знаю.
Russell Welch Не удивлён. Почти чувствую, как она дышит нам в затылок.
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Irina Vlaslov Нет предела тому, на что пойдут отчаявшиеся люди, когда их подталкивают.
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Jeffrey Allen Здесь нет добра и зла. Чтобы выжить, нужно быть монстром среди монстров. Ты сможешь?
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Chris Allen Я жёсткий м***к, чувак. Пойду писаю.
Marcus Belmont Развлекайся.
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Jeffrey Allen Чёртов коп.
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Jeffrey Allen Кто такой Василий Власлов?
Joshua Parks Русский еврей. Точнее, будущий босс русской мафии. Представь себе: Путин так боится этого парня, что четыре года назад посадил его в ГУЛАГ без предъявления обвинений. Жена Власлова, Ирина, с тех пор руководит организацией здесь. В открытую.
Jeffrey Allen Это большой плохой волк, детка. Чёртова Ла Кошер Ностра.
Joshua Parks Именно. Капитан хочет, чтобы мы за ней присматривали.
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Irina Vlaslov Моя сестра всегда тянулась к тупым мужикам. Почему? Не знаю. Может, потому что сама она тоже не слишком умна. Ужасно говорить такое о родне, я понимаю. Но она красива, да, а это в нашем мире многое значит. Но посмотри в глаза — там видна огромная *зевота* глупость и полное отсутствие здравого смысла в мужчинах. Но любовь — любовь требует от нас многого. Хм?
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Sweet Pea В общем, на днях я подслушала, как одна с###а трещала другой про какого-то жуткого ублюдка, какой-то страшнючий фигняк, как из фильма ужасов. Я слышала только по кусочкам, но эта с###а всё подряд про какого-то мужика в красной краске, который выглядит, как х## дьявола. Та, что говорила, сказала, что её мужик признался, что ограбил банк, и, детка, начался полный п##дец.
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Gabe Welch Я просто не понимаю, как можно любить собаку больше, чем девчонку, вот и всё.
Michael Atwood Теперь у тебя есть девушка, можешь про женщин болтать, да?
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Trina Ling Да, у нас банда из четырёх человек — вломятся и разнесут всё на своём пути.
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Irina Vlaslov Нет любви сильнее, чем отцовская любовь к сыну, правда?
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Jeffrey Allen Выключай свет, пандочка.
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Jeffrey Allen Уолтер, ты банковский менеджер. Должен быть достаточно умным, чтобы понимать, что монстр теперь цифровой. Осторожнее с тем, что гуглишь, инстаграмишь и в твиттере выкладываешь.
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Marcus Belmont Он рот разинул? Что, обиделся? Это же чёртовы улицы, так здесь все и делают.
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Marcus Belmont Это не х#ёвая игра, Крис. Здесь свои правила. Это не Бакхед, понял? Так что учись быстро.
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Michael Atwood Они нас всех прикончают, если мы это не провернём.
Franco Rodriguez Можем устроить 9-9-9.
Marcus Belmont Не такая уж и плохая идея.
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Michael Atwood Эй, эй, эй, эй. Хватит этой копской х#ни. По-английски! Девять-девять-девять? Что за х#рня?
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Michelle Allen Давай, детка. Тебе надо работать с этими ребятами. С каких пор мой крутой парень позволяет кому-то на себя давить?
Chris Allen Никто на меня не давил.
Michelle Allen Хватит себя жалеть — иди в постель.
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Michelle Allen Ты что, дуешься, дорогая?
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Крис Аллен Не знаю, вроде всё нормально, чувак, но я бы хотел изменить что-то. Знаю, как это звучит. Над чем ржёшь?
Джеффри Аллен Ты хочешь что-то изменить? Ты ни х#я не изменишь. Выкинь эту мысль из головы. Знаешь, что тебе надо делать? Работай, держи ухо востро, перехитри монстра и в конце смены приходи домой.
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Irina Vlaslov Ты знаешь, о чём эта песня, Майкл? Нет? Тогда я расскажу. Она о двух влюблённых, преданных тайнами, которые они хранят для других. И им предстоит выбор — изгнание или смерть.
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Emilio Кто, черт возьми, такой Блэк Саббат?
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Emilio Не говори ему своего имени, братан.
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Chris Allen Это отдел 342, у меня раненый офицер. 9-9-9! Отдел 342. Раненый офицер. Тройка девять!
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Jeffrey Allen Бережёного бог бережёт.
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Irina Vlaslov Похоже, дом горит, а часы тикают, Майкл.
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Irina Vlaslov У моей сестры очень классная попа.
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Irina Vlaslov Ты не думаешь, что я могу потрясти кое-кого в отделе и посмотреть, как пара грязных копов упадёт с веток? Не смотри на меня так! Ты и я — мы молимся у одного алтаря!
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Michael Atwood Где мой сын? Где мой сын, ты жалкая с###### с####?
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Jeffrey Allen Чувак, ты видел его в баре, у себя дома, здесь. Вот это настоящая цепочка космических совпадений. Напомни купить лотерейный билет.
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Franco Rodriguez Я этим займусь. Так же, как и с шлюхой Гейба. Тело её в тележке оставил.
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Irina Vlaslov Мы владеем тайнами королей — я и он. Вот почему мы так долго выжили.
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Franco Rodriguez Объявлен 9-9-9, все подразделения в районе стягиваются к раненому офицеру. Открыт сезон охоты. Все хотят поймать убийцу копа.
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Elena Vlaslov Майкл, мне пришлось уговаривать сестру пощадить тебя, понял? Прояви немного благодарности.
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Franco Rodriguez Сколько похорон копов ты посетил за последние пять лет, а? И каждый раз говоришь себе то же самое, что и любой полицейский на этих похоронах: "Лучше пусть это будет он, чем я."
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Irina Vlaslov Говорят, что мы дрессируем собак, чтобы они трахали наших заключённых. Представляешь? Вот что о нас говорят. Мол, мы унижаем их с помощью дрессированных собак. Я могу только представить, что именно так чувствовала себя Елена каждый раз, когда её трахал обезьяна.
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Jeffrey Allen Кто-нибудь верит в Иисуса Христа, нашего Господа и чёртова спасителя, и во всех этих жалких святых с собачьими мордами?
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Russell Welch Майк в ярости. Но Майк остаётся Майком.
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Michael Harding
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
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Кейси Аффлек
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Anthony Mackie
Терренс Розмор
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Майкл Кеннет Уильямс
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