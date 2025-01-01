Joshua ParksРусский еврей. Точнее, будущий босс русской мафии. Представь себе: Путин так боится этого парня, что четыре года назад посадил его в ГУЛАГ без предъявления обвинений. Жена Власлова, Ирина, с тех пор руководит организацией здесь. В открытую.
Jeffrey AllenЭто большой плохой волк, детка. Чёртова Ла Кошер Ностра.
Joshua ParksИменно. Капитан хочет, чтобы мы за ней присматривали.
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Irina VlaslovМоя сестра всегда тянулась к тупым мужикам. Почему? Не знаю. Может, потому что сама она тоже не слишком умна. Ужасно говорить такое о родне, я понимаю. Но она красива, да, а это в нашем мире многое значит. Но посмотри в глаза — там видна огромная *зевота* глупость и полное отсутствие здравого смысла в мужчинах. Но любовь — любовь требует от нас многого. Хм?
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Sweet PeaВ общем, на днях я подслушала, как одна с###а трещала другой про какого-то жуткого ублюдка, какой-то страшнючий фигняк, как из фильма ужасов. Я слышала только по кусочкам, но эта с###а всё подряд про какого-то мужика в красной краске, который выглядит, как х## дьявола. Та, что говорила, сказала, что её мужик признался, что ограбил банк, и, детка, начался полный п##дец.
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Gabe WelchЯ просто не понимаю, как можно любить собаку больше, чем девчонку, вот и всё.
Michael AtwoodТеперь у тебя есть девушка, можешь про женщин болтать, да?
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Trina LingДа, у нас банда из четырёх человек — вломятся и разнесут всё на своём пути.
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Irina VlaslovНет любви сильнее, чем отцовская любовь к сыну, правда?
Jeffrey AllenЧувак, ты видел его в баре, у себя дома, здесь. Вот это настоящая цепочка космических совпадений. Напомни купить лотерейный билет.
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Franco RodriguezЯ этим займусь. Так же, как и с шлюхой Гейба. Тело её в тележке оставил.
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Irina VlaslovМы владеем тайнами королей — я и он. Вот почему мы так долго выжили.
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Franco RodriguezОбъявлен 9-9-9, все подразделения в районе стягиваются к раненому офицеру. Открыт сезон охоты. Все хотят поймать убийцу копа.
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Elena VlaslovМайкл, мне пришлось уговаривать сестру пощадить тебя, понял? Прояви немного благодарности.
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Franco RodriguezСколько похорон копов ты посетил за последние пять лет, а? И каждый раз говоришь себе то же самое, что и любой полицейский на этих похоронах: "Лучше пусть это будет он, чем я."
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Irina VlaslovГоворят, что мы дрессируем собак, чтобы они трахали наших заключённых. Представляешь? Вот что о нас говорят. Мол, мы унижаем их с помощью дрессированных собак. Я могу только представить, что именно так чувствовала себя Елена каждый раз, когда её трахал обезьяна.
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Jeffrey AllenКто-нибудь верит в Иисуса Христа, нашего Господа и чёртова спасителя, и во всех этих жалких святых с собачьими мордами?