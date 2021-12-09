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Джон Хиллкоут
Джон Хиллкоут
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Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джон Хиллкоут
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Фильмография Джон Хиллкоут
Три девятки
криминал, драма, триллер
2015, США
7.0
Самый пьяный округ в мире
драма, криминал
2012, США
7.0
Дорога
триллер, фантастика, драма
2008, США
7.0
Предложение
драма, боевик, криминал
2005, Австралия
7.0
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Стив Зан присоединился к Джессике Честейн и Майклу Шеннону в касте сериала о кантри-музыке «Джордж и Тэмми»
Постановкой всех серий займется режиссер «Самого пьяного округа в мире».
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9 декабря 2021 16:37
Майкл Шеннон сыграет с Джессикой Честейн в мини-сериале о кантри-музыкантах Джордже Джонсе и Тэмми Уайнетт
В грядущем шоу актеры будут сами петь песни.
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8 декабря 2021 16:43
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