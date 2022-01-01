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Робот по имени Чаппи Робот по имени Чаппи
Киноафиша Фильмы Робот по имени Чаппи Отзывы о фильме «Робот по имени Чаппи»
Chappie Робот по имени Чаппи 2015 / США / Мексика
8.1 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Робот по имени Чаппи»

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Йоханнесбуржец Нил Бломкамп, вооруженный голливудским бюджетом и соответствующими технологиями, вернулся из элизиума туманного в родной Йобург, в мир трущоб, гетто, апартеида и прямоходящих инопланетных кузнечиков, срисованных с так называемой парктаунской креветки. На сей раз, правда, вместо инопланетного интеллекта он сконструировал интеллект искусственный, развернув тему робокопов сразу и в сторону романа воспитания, и в сторону своей любимой социальной сатиры. Как и в случае «Района № 9»,…

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