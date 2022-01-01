Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Робот по имени Чаппи Робот по имени Чаппи
Киноафиша Фильмы Робот по имени Чаппи Робот по имени Чаппи, 2015: актеры и роли
Chappie Робот по имени Чаппи 2015 / США / Мексика
8.1 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Робот по имени Чаппи, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Бломкамп Нил Бломкамп Neill Blomkamp
В ролях
Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Шарлто Копли Шарлто Копли Sharlto Copley Дев Патель Дев Патель Dev Patel Хосе Пабло Кантильо Хосе Пабло Кантильо Jose Pablo Cantillo Миранда Фригон Роберт Хоббс Robert Hobbs Йоланди Фиссер Yolandi Visser Брэндон Оре Брэндон Оре Brandon Auret Джонни Селема Johnny Selema Андерсон Купер Anderson Cooper
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Приложение киноафиши