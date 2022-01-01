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Робот по имени Чаппи
Робот по имени Чаппи, 2015: актеры и роли
Chappie
Робот по имени Чаппи
2015 / США / Мексика
Трейлер
8.1
Оцените
80
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Робот по имени Чаппи, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Бломкамп
Neill Blomkamp
В ролях
Хью Джекман
Hugh Jackman
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Шарлто Копли
Sharlto Copley
Дев Патель
Dev Patel
Хосе Пабло Кантильо
Jose Pablo Cantillo
Миранда Фригон
Роберт Хоббс
Robert Hobbs
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Yolandi Visser
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